Darbs – tā ir vieta, kur pavadām lielu daļu no dienas, pat dzīves. Katrs no mums darbā saskaras ar visādiem pārbaudījumiem, taču kādam tie ir neparastāki kā citiem.
Daudz sieviešu sabiedriskās vietās uz tualetes poda nesēžas, lai izvairītos no saskarsmes ar baktērijām. Citas uzliek tualetes papīru, ja kājas nav tik spēcīgas, lai pietupšanās pozīcijā noturētos kamēr tiek “nokārtotas darīšanas”. Lai vai kā, nevajadzētu būt tādai situācijā, ka darba vietā ir ierobežota došanās uz tualeti, jo tā ir netīra. Tieši ar šādu pieredzi saskārusies kāda soctīklotāja.
“Kā man darbā riebjas iet uz tualeti. Notaisīta poda brille ar urīnu, asinīm un fekālijām vēl ir nieks. “Punkts uz i” bija, kad siena bija notaisīta ar fekālijām. Tāda sajūta, ka kāds no kolēģiem speciāli šāva pa taisno pret sienu. Regulāri pie mums brauc kanalizācijas avārijas dienests, jo kārtējo reizi kāda no kolēģēm podā atkal nolaidusi higiēnisko paketi. Un nē, tā nav visiem pieejama tualete. Tikai mums, kolēģiem. Strādājam biroja darbā. Visiem ir augstākā izglītība. Kāpēc tā ir jāuzvedās?!” platformā “Threads” neizpratnē ir persona ar segvārdu Diversija.
Kas sakāms ļaudīm komentāros?
“Pieredze rāda, ka augstākajai izglītībai ar personīgo higiēnu, tīrību un kārtību sakara nav.”
“Mēs ar kolēģēm reiz izlikām informatīvu lapiņu — mēs zinām, kas tu esi! Ja aiz sevis nesatīrīsi, video tiks publicēts soc. tīklos. Nostrādāja uz 100 %! Tīrāku tualeti neatrast nekur Rīgā!”
“Vienkārši demonstratīvi ņem no visiem DNS paraugus un saki — sūds uz ekspertīzi aizbrauca!”
“Jo augstāka izglītība, jo graciozāks dirsiens.”
“Es gandrīz 30 gadus nostrādāju ražošanas uzņēmumā, kur augstākā izglītība bija vienīgi priekšniecībai. Un mums sieviešu tualetes bija tik tīras, ka tur varēja sēdēt uz poda un kafiju dzert. Varbūt atsevišķos gadījumos kādas brūnas strīpas podā bija, bet tiešām atsevišķos gadījumos. Tā kā izglītība te nav noteicošā.”
“Cilvēki ir pretīgi. Iedomāties pat negribu, kā izskatās mājās. Publiskajās sieviešu tualetēs, kas iepirkšanās centros, brīžiem nav labāk. Nāk ārā sieviete, skaista, kopta, bet aiz sevis atstāj tīrās šausmas.”
“Mjā — darba vietu studijā, lai toč netrāpītu tādā kolektīvā. Iepriekšējā darba vietā pieņēma jaunu kolēģi, pēc kā tualetē sākās šmuces — iztirzājām pāris rīta sanāksmēs, nu un pārtrauca. Citam iemācījām, ka, uz darbu nākot, jānomazgājas un svaigas drēbes jāuzvelk, jo pretējā gadījumā open office nav iespējams atrasties kopā ar viņu. Sanāca. Un tie ir labi apmaksāti, izglītoti speciālisti.”
“Strādāju skaistumkopšanas salonā. Pirms padsmit gadiem nāca kliente, kura bija ex prezidentam vedekla. Pati arī bija augstā amatā. Jums vajadzētu redzēt, kāda tualete pēc šīs ‘inteliģences’ atraugas palika… Es vienmēr uz šiem snobiem skatos ar lielu ironiju.”
“Esmu strādājusi vietā, kur dažiem ir tikai pamatskolas izglītība. Nekad, nevienu reizi nebija pat nočurāta poda mala. Secinājums — izglītībai ar kultūru nav nekāda sakara.”
“Ūū, tas ir traki. Mēs darbā ļoti cīnāmies pret tādiem šmuļiem. Viena šmīzīte bija iemetusi podā tamponu, es veicu izmeklēšanu, noskaidroju vaininieci, izsniedzu cimdus un ļāvu visu to pasākumu izvilkt no poda. Velns! Jūs mājās arī tā uzvedaties?”
“Kādā LV ministrijā — it kā gluži ar pamatskolas, vidusskolas izglītību tur nestrādā. Bet tas, ko redzēju tajos gados, kad strādāju tur kā apkopēja, jo ar fotogrāfa algu bija par maz un sāku strādāt vakaros papildus, un pēc tam ilgus gadus — tas man joprojām šokē. Sagriezti dārzeņi ne atkritumos, bet WC podā. Paketes u. c. — tā ir klasika. Vienreiz bija stikli… Alko pudeles bija daudz un regulāri tvertnē, kur rakstīts — tikai higiēnas atkritumiem… Man nav nekādu ilūziju.”
“Zviedrijā, restorānā, viens bija noskrūvējis apaļo aizsargkupolu WC lampai, piedirsis un pieskrūvējis atpakaļ. 🤷♀️
Tukumā, vienā no vidusskolām, uz brilles bija mazas sūdu čupiņas, un katrā iesprausts 1 santīms (kad vēl lati bija).”
“Mums reiz strādāja kolēģis, pēc izglītības mediķis ar augstāko izglītību, kurš nekad pēc sevis nenolaida ūdeni. Kad viņam aizrādīja, tad atbilde bija — es mājās arī tā daru, man ģimenē 3 sievietes — lai tīra. Vēlāk, ciemojoties pie viņa, bija šoks par VISAS ģimenes paradumiem, jo ūdeni nolaida tas, kurš nāk iekšā, nevis tas, kurš tur ir beidzis.”
“Mums vienu reizi darbā bija mazmazītiņa kakiņu pikucīte uz sienas, toreiz boss visus sauca un prasīja, kurš to izdarīja. Es reāli jutu atvieglojumu, ka toreiz vēl no rīta nebiju gājusi uz WC! 🤣 Bet nu tas tā pa 10 gadiem reāli 1 reizi gadījās, par laimi, mums tīrīgi visi! Āmen! P. S. es pat nesaprotu, kā cilvēki to dabū gatavu.”
“Kultūra, sievasmāt, sākas no mazmājiņas. Daudzām sievietēm ar augstāko izglītību laikam liekas zem viņu goda satīrīt aiz sevis tualeti. Šo var novērot arī teātros, restorānos utt. Pēc skata koptas sievietes, labi ģērbtas, bet patiesībā… fū.”
“Šķiet, pat bagātie, turīgie, izglītotie tā dara, kuriem liekas, ka aiz viņiem kāds sakops, jo kāpēc gan viņam rokas ar sū, piedodiet, jāsmērē un jāaiztiek netīrs pods. Skumji.”
