Foto: SHUTTERSTOCK

Darbnespēja jau pirmajās darbadienās… Vai pienākas slimības nauda?







Madara Briede, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Sāku strādāt jaunā darbavietā, un jau pirmajā nedēļā sanāca savainot roku (ārpus darba laika). Vai man jau pienākas slimības nauda? Vai darba devējs var atteikties to izmaksāt, pamatojot ar īso periodu, ko strādāju (tikai dažas dienas)? Valdis I.

Valsts darba inspekcija informē, ka darba devējam ir pienākums veikt darbnespējas lapas A apmaksu likuma Par maternitātes un slimības apdrošināšanu 36. pantā noteiktajā apmērā – ne mazāk kā 75% no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošas darbnespējas dienu un ne mazāk kā 80% par laiku no ceturtās darbnespējas dienas, taču ne ilgāk par deviņām kalendāra dienām. Slimības naudu aprēķina par darbnespējas dienām (stundām), kurās darba ņēmējam būtu bijis jāstrādā. Slimības naudas mērķis ir kompensēt darbiniekam darba samaksu, kuru viņš būtu saņēmis, ja vien nebūtu iestājies darbnespējas gadījums. Līdz ar to, ja darbiniekam darba tiesisko attiecību pastāvēšanas laikā iestājusies darbnespēja, kuras dēļ darbinieks nevarēja ierasties darbā un zaudēja darbā gūstamos ienākumus, darba devējam ir pienākums aprēķināt un izmaksāt slimības naudu par darbiniekam iestājušos darbnespēju, ko apliecina izsniegtā darbnespējas lapa A, neatkarīgi no darba tiesisko attiecību ilguma, arī tad, ja nostrādātas tikai dažas dienas.

Slimības naudu izmaksā atbilstīgi noteikumiem, kādi Darba likumā paredzēti darba samaksas izmaksai. Tas nozīmē, ka darba devējam slimības nauda jāizmaksā darbinieka darba līgumā nolīgtajā darba samaksas izmaksas laikā.