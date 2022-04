Foto: Ea March/SHUTTERSTOCK

No 1.aprīļa būs svarīgas izmaiņas darbnespējas lapu apmaksā Ieteikt







Regīna Olševska, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

No šī gada 1. aprīļa darba devēji no darbinieku darbnespējas lapām apmaksās deviņas dienas līdzšinējo desmit dienu vietā.

Izmaiņas paredz, ka gadījumos, ja strādājošā darbnespējas cēlonis ir slimība, izņemot arodslimības, vai traumas, neskaitot nelaimes gadījumu darbā, darba devējs no saviem līdzekļiem apmaksās slimības naudu ne mazāk kā 75% apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošu darbnespējas dienu un ne mazāk kā 80% apmērā par laiku no ceturtās darbnespējas dienas līdz devītajai darbnespējas dienai.

Savukārt no desmitās darbnespējas dienas to apmaksās valsts. Jaunā kārtība attieksies uz gadījumiem, ja darba ņēmējam pirmā pārejošas darba nespējas diena būs iestājusies 2022. gada 1. aprīlī vai vēlāk.

Ja strādājošā darbnespējas cēlonis ir arodslimība, valsts arī turpmāk apmaksā darbnespēju no pirmās dienas. Taču, ja noticis nelaimes gadījums darbā, darbnespēju par pirmajām desmit darbnespējas dienām apmaksā darba devējs, bet no vienpadsmitās darbnespējas dienas – valsts.

Kā saņemt slimības pabalstu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemto iesniegumu skaits par slimības pabalstiem šogad strauji pieaudzis. Šī gada janvārī aģentūra saņēma aptuveni 76,4 tūkstošus, februārī – 172,8, bet līdz marta vidum – 84 000 iesniegumu. Janvārī un februārī apmaksāti attiecīgi 64 937 un 77 563 saslimšanas gadījumi, no tiem 12 542 un 31 175 bija saistīti ar Covid-19.

Tiesības saņemt slimības pabalstu, ko piešķir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, ir visiem nodarbinātajiem, par kuriem darba devējs maksā sociālās apdrošināšanas iemaksas, kā arī pašnodarbinātajiem, kuri paši veikuši sociālās apdrošināšanas iemaksas slimības apdrošināšanai.

Iemaksām jābūt veiktām ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā vai sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu periodā. Par slimības periodu no otrās līdz devītajai dienai slimības naudu izmaksā darba devējs, bet turpmāko sedz valsts (par pirmo slimošanas dienu samaksa netiek veikta).

Ja izsniegta B darbnespējas lapa, informāciju par to saņem aģentūra. Kad lapa noslēgta, var pieprasīt slimības pabalstu, aizpildot iesnieguma formu un iesniedzot to jebkurā aģentūras vai kādā no 137 valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem klātienē, nosūtot pa pastu vai elektroniski (parakstot ar drošu elektronisko parakstu), kā arī portālā “www.latvija.lv”.

Piemēram, 2021. gadā iedzīvotāji 5271 reizi iesniegumu slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai klientu apkalpošanas centriem iesnieguši elektroniski.

Līdz 22. aprīlim aģentūra lēmumu par slimības pabalstu piešķiršanu varēs pieņemt 30 dienu laikā. Termiņš pagarināts, jo vēl arvien ir liels saņemto iesniegumu skaits slimības pabalsta piešķiršanai, piemēram, līdz 23. martam – 107 000. Pēc lēmuma pieņemšanas slimības pabalstu iesniedzējs saņems kontā trīs darba dienu laikā.