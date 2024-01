“Dārgāk nekā man pašai, ejot pie ārsta!” Sieviete nepatīkami pārsteigta par veterinārārsta rēķinu kaķim Ieteikt







LA.LV redakcijā pirms dažām dienām saņēmām vēstuli no kādas kaķa saimnieces par to, cik dārgi izmaksā dzīvnieka vizīte pie veterinārārsta. Savukārt šodien “X” platformā redzams kāds stāsts par pārsteidzoši dārgo magnētisko rezonansi franču buldogam. Kāpēc cenas ir tik augstas?

Kaķa saimniece LA.LV raksta: “Viendien, pārnākot no darba, pamanīju, ka mans kaķis uzvedas aizdomīgi. Tas neprasa ēst kā parasti, nenāk pretī, apātiski guļ savā vietā. Sazvanīju tuvāko veterināro klīniku, kur man ieteica doties pie viņiem uz pārbaudi. Tā arī rīkojos.

Kaķim tika paņemtas analīzes, iešpricētas pāris zāles, veikta pārbaude, noteikta diagnoze. Nekādu būtisku problēmu veselībai nebija – rēķins gan visai nepatīkami pārsteidza. 92 eiro. Dārgāk nekā man pašai, ejot pie ārsta! Samaksāju, protams, jo mans kaķis man ir ļoti mīļš, bet summa likās pārspīlēta. Vai tā šie pakalpojumi maksā visur?”

Līdzīgs ir arī šovakar “X” publicētais ieraksts, kurā @Bālā grāfene raksta: “Darba kolēģes franču buldogam atteica kājiņas. Aizveda pie veta, un, lai noteiktu diagnozi taisīja MR. 570 eiro, Karl!!!”

Tiesa gan, jau pirmais komentārs vieš skaidrību, kāpēc cenas ir tik augstas.

“Aparāts maksā ap 1 000 000 eur, tad nu rēķini biznesa plānu. Savulaik vedām šādā situācijā uz Tartu, ceļš plus 900 eur tikai par diagnozi un norādi uz konkrētu vietu mugurkaulā. Plus operācija ~2000 eur, plus atkopšanās. Dzīvnieki ir dārgi.”

Arī citi komentētāji pauž līdzīgas atziņas – dzīvnieku uzturēšana un medicīna nav lēti.

“Mhm. Tādas tās summas ir. Tiem, kas apsver mājdzīvnieka iegādi, šķirņu noslieces uz veselības problēmām un attiecīgām gandrīz droši paredzamām izmaksām ir jāapsver, pat ja ētiskā puse šķiet nesvarīga smukam sunītim.”

Darba kolēģes franču buldogam atteica kājiņas. Aizveda pie veta, un, lai noteiktu diagnozi taisīja MR. 570 eiro, Karl!!! 😳 — Bālā grēfene (@hmm_pff) January 19, 2024