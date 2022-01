Biznesa kompleksa “Krasta City” attīstītāji plāno pilnībā izmantot priekšrocības, kuras sniedz atrašanās Daugavas krastā. Tādēļ plānota laivu piestātņu izbūve, kas ļaus pie objekta nokļūt arī ar ūdens transportu. Publicitātes foto

Daugavas krastā taps dzīvesstila kvartāls, padarot to par vienu no dzīvākajām pilsētas daļām Ieteikt







“Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Puskilometru gara publiskā promenāde gar Daugavu, pilnveidota sabiedriskā transporta kustība, gājēju tilts, labiekārtota veloinfrastruktūra, A klases biznesa komplekss, kas sastāvēs no biroju ēkām un multifunkcionāla centra, kur atradīsies veikali, restorāni un kafejnīcas – šie ir projektā “Krasta City” plānotie objekti, kas, papildinot cits citu, Rīgā veidos jaunu dzīvesstila kvartālu.

Domāts, ka šis projekts Daugavas krastmalai piešķirs jaunu elpu, padarot to par vienu no dzīvākajām pilsētas daļām. Minētā biznesa kompleksa attīstītāji – Igaunijas nekustamo īpašumu uzņēmums “Hepsor” – uzsver, ka multifun­kcionālais kvartāls atradīsies tuvu pilsētas centram un nozīmīgiem satiksmes mezgliem – piecu minūšu velobrauciena attālumā no Vecrīgas un tikai vienu kilometru no jaunās “Rail Baltica” stacijas. Kvartāla atrašanās vieta plānota starp Salu tiltu, Krasta ielu un Daugavu, un tas sniegs kompleksam plašas attīstības iespējas.

Piemēram, atrašanās vieta pašā Daugavas krastā ar tiešu pieeju ūdenim ļaus objektam piekļūt arī ar ūdens transportu, ko plānots veicināt, izbūvējot laivu piestātnes. Daugava ir neatņemama projekta sastāvdaļa, tāpēc attīstītāji uzskata, ka ūdens transporta nodrošināšana ir obligāta.

Šāds infrastruktūras papildinājums iedrošinās rīdziniekus vairāk pārvietoties ar ūdens transportu un attīstīs tā izmantošanu pilsētvidē. Tāpat tiks izbūvēti papildu piebraucamie ceļi, lai autovadītāji, netraucējot transporta plūsmai Krasta ielā, var ērti un viegli piekļūt jaunizbūvētajam kvartālam.

Viens no būtiskākajiem projekta “Krasta City” aspektiem ir promenādes labiekārtošana puskilometra garumā. Galvenie ieguvēji no tā būs Rīgas iedzīvotāji un viesi. Promenāde būs vieta, kur nodoties aktīvai atpūtai vai baudīt pilsētvides piedāvāto ainavu turpat netālu esošajās atpūtas vietās.

Promenāde kalpos arī kā apbūves sasaiste ar pilsētas infrastruktūru, ļaujot Daugavmalu sasniegt ne tikai ar transportu, bet arī kājām, velosipēdu vai elektrisko skrejriteni, sekmējot dabai draudzīgu pārvietošanos. Īstenojot projektu, plānots pilnveidot sabiedriskā transporta kustību un izbūvēt jaunu, gājējiem paredzētu tiltu, kas savienos abas Krasta ielas puses, paplašinot piekļuves iespējas “Krasta City”.

Kompleksa attīstītāji uzsver, ka projekts sniegs pievienoto vērtību visai apkaimei. “Kvartāls iecerēts kā pilsētas biznesa vizītkarte un piemērs tam, kā īpašuma attīstīšana sekmē pozitīvu pilsētvides attīstību,” uzsver uzņēmuma valdes loceklis Marti Krass.

A klases biznesa kompleksu “Krasta City” veidos septiņas pamatēkas, kuru augstums būs līdz 15 stāviem, un viena multifun­kcionāla ēka, kuras pirmie stāvi pildīs publisku funkciju. Tur atradīsies veikali, restorāni un kafejnīcas, kas sniegs iespēju rīdziniekiem un pilsētas viesiem izbaudīt Daugavmalu arī lietainās rudens un aukstās ziemas dienās.

Tāpat projekta teritorijā būs pieejama zaļā zona ar skvēriem, kas biznesa kompleksu padarīs par piemērotu vietu ne tikai darbam, bet arī atpūtai un palielināsies pilsētniekiem pieejamās lab­iekārtotās multifunkcionālās teritorijas.

Projektu “Krasta City” plānots īstenot septiņās kārtās, desmit gadu laikā izbūvējot 180 000 kvadrātmetru izmantojamās platības un investējot vairāk nekā 150 miljonus eiro. Pirmās kārtas būvniecības darbus plānots sākt 2023. gadā.