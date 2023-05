Foto: Karīna Miezāja

Daugavpilī mirušajiem putniem konstatētais vīruss ir bīstams arī cilvēkiem – aicina neapmeklēt slimības skarto teritoriju Ieteikt







Lai gan cilvēki ar putnu gripu inficējas reti, tā ir bīstama arī cilvēkiem, uzsver speciālisti, aicinot neapmeklēt šīs slimības skarto teritoriju Daugavpilī.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) riska analīzes un profilakses departamenta direktors, epidemiologs Jurijs Perevoščikovs aģentūrai LETA skaidroja, ka Daugavpilī mirušajiem putniem konstatētais vīruss cilvēkiem ir bīstams.

Līdz ar to svarīgi esot neaiztikt slimus, savārgušus vai beigtus putnus, nenest tos mājās un neļaut ar tiem kontaktēties mājdzīvniekiem.

Lai gan cilvēki ar šo vīrusu inficējas reti, tomēr šādi gadījumi ir fiksēti un katrs otrais gadījums cilvēkiem beidzies letāli. Saslimšanas gadījumu skaits bijis neliels, un galvenokārt inficētie bijuši ciešā un ilgstošā kontaktā ar putniem, piemēram, strādājuši fermās.

Pēc informācijas saņemšanas par putnu gripu Daugavpilī SPKC sazinājās ar vietējo slimnīcu un neatliekamās palīdzības dienestu, lai informētu par piesardzības pasākumiem, ja būs inficēti un hospitalizēti cilvēki.

Perevoščikovs piebilda, ka atklātais vīruss nav tik lipīgs kā Covid-19 un parastie aizsardzības pasākumi – respiratori, maskas un speciālais apģērbs būšot pietiekami efektīvi, lai nepieļautu inficēšanos ar šo vīrusu

Savukārt Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) izplatījis aicinājumu iedzīvotājiem neapmeklēt Esplanādes dīķa teritoriju Daugavpilī.

Lai neapdraudētu savu veselību un nepieļautu slimības tālāku izplatību, PVD aicina iedzīvotājus neapmeklēt Esplanādes dīķa teritoriju, nekādā gadījumā neaiztikt mirušos un mirstošos savvaļas putnus, kā arī nenest slimus un novārgušus putnus mājās, uz dzīvnieku patversmēm vai veterinārajām klīnikām, jo putnu gripa neesot izārstējama.

PVD aicina dīķa tuvumā nelaist mājdzīvniekus.

Mājputnu turētājiem rūpīgāk nekā jebkad nepieciešams ievērot biodrošības prasības un nekavējoties jāinformē veterinārārsts vai PVD par mājputnu saslimšanu vai pēkšņu nobeigšanos.

Mājputnu barošana un dzirdināšana jāorganizē mītnē vai norobežotā teritorijā, novēršot savvaļas putnu piekļūšanu barībai un pakaišiem, bet mājputnu novietņu darbiniekiem jānodrošina darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.

Turklāt mājputnu dzirdināšanai jāizmanto ūdens, kas nav iegūts virszemes ūdenskrātuvēs, kā arī, lai novērstu tiešu un netiešu kontaktu ar savvaļas ūdensputniem, aizliegts mājputnus un nebrīvē turētus ūdensputnus izlaist dabīgas izcelsmes ūdenstilpēs.

PVD iesaka šajā laikā mājputnus nelaist ārā brīvi pastaigāties, lai nepieļautu to inficēšanos ar putnu gripu.

Par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, nekavējoties jāziņo veterinārārstam vai PVD.

Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Vīrusa rezervuāri un izplatītāji dabā ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem, to izdalījumiem un fekālijām. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu ūdeni, barību vai priekšmetiem, uz kuriem nonācis vīruss.

Iedzīvotājiem par atrastiem mirušiem savvaļas putniem, īpaši ūdensputniem, jāziņo uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju 67027402 vai informējot tuvāko PVD pārvaldi.

Kā ziņots, Daugavpilī mirušajiem savvaļas putniem konstatēta putnu gripa.

No Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior” saņemti pirmie laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti, kas liecina par putnu gripas vīrusa gēna klātbūtni septiņiem no 11 beigtajiem savvaļas putniem no Daugavpils Esplanādes dīķa.

PVD norādīja, ka izolētais putnu gripas vīrusa tips ir H5N1. Šis tips Latvijā savvaļas putniem konstatēts arī iepriekšējos gados. Patlaban H5N1 ir dominējošais putnu gripas tips arī citās Eiropas valstīs. Laboratoriskā izmeklēšana joprojām turpinās, lai noteiktu putnu gripas H5N1 vīrusa tipa patogenitāti.

Līdz šim Latvijā augsti patogēnā putnu gripa konstatēta tikai savvaļas ūdensputniem. Pērn Latvijā pirmais putnu gripas gadījums savvaļas putniem tika konstatēts janvārī, kad putnu gripa tika konstatēta sešiem gulbjiem. Tas bija vienīgais Latvijā reģistrētais saslimšanas gadījums 2022.gadā.