Daugavpilī mirušajiem savvaļas putniem Esplanādes dīķī atklāta putnu gripa







Daugavpilī mirušajiem savvaļas putniem konstatēta putnu gripa, aģentūru LETA informēja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) pārstāvji.

No Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “Bior” saņemti pirmie laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti, kas liecina par putnu gripas vīrusa gēna klātbūtni septiņiem no 11 beigtajiem savvaļas putniem no Daugavpils Esplanādes dīķa.

PVD norādīja, ka izolētais putnu gripas vīrusa tips ir H5N1. Šis tips Latvijā savvaļas putniem konstatēts arī iepriekšējos gados. Patlaban H5N1 ir dominējošais putnu gripas tips arī citās Eiropas valstīs. Laboratoriskā izmeklēšana joprojām turpinās, lai noteiktu putnu gripas H5N1 vīrusa tipa patogenitāti.

PVD aicina iedzīvotājus neapmeklēt minēto teritoriju un neaiztikt mirušus putnus, lai neapdraudētu savu veselību un nepieļautu slimības tālāku izplatību. Tāpat PVD lūdz neļaut mājdzīvniekiem piekļūt šai teritorijai un nenest slimus un novārgušus savvaļas putnus mājās, uz dzīvnieku patversmēm vai veterinārajām klīnikām, jo putnu gripa nav izārstējama.

Jau ziņots, ka PVD pauda aizdomas par augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumu Daugavpils Esplanādes dīķī mītošo lielo ķīru populācijā. PVD inspektori noņēma paraugus laboratoriskai izmeklēšanai.

Lai pasargātu Latvijas mājputnus no inficēšanās ar augsti patogēno putnu gripu, līdz 15.maijam mājputnu saimniecībām jāievēro pastiprinātas biodrošības prasības.

Šī gada martā gan Igaunijā, gan Lietuvā tika konstatēts augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojums mājputnu novietnē. Lietuvā tika skarta neliela novietne, bet Igaunijā novietnē tika turēti vairāk nekā 160 dažādu sugu putni, tostarp dējējvistas, pīles, zosis, baloži un pāvi.

Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kam raksturīga augsta mirstība. Vīrusa rezervuāri un izplatītāji dabā ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem. Tāpat putnus var inficēt ar piesārņotu ūdeni, barību vai priekšmetiem (apaviem, apģērbu, inventāru), uz kuriem nonācis vīruss.

PVD informēja, ka pērn Lietuvā un Igaunijā putnu novietnēs putnu gripa netika konstatēta. Savukārt 2021.gadā Igaunijā slimība konstatēta trīs novietnēs, bet Lietuvā – 54 novietnēs.

Līdz šim Latvijā augsti patogēnā putnu gripa konstatēta tikai savvaļas ūdensputniem. Pērn Latvijā pirmais putnu gripas gadījums savvaļas putniem tika konstatēts janvārī, kad putnu gripa tika konstatēta sešiem gulbjiem. Tas bija vienīgais Latvijā reģistrētais saslimšanas gadījums 2022.gadā.