Daži atkritumu nešķirotāji var atradināt no šķirošanas pārējos mājas iedzīvotājus, brīdina Stankevičs







Valerijs Stankevičs, Clean–R izpilddirektors TV24 raidījumā “Preses Klubs”: Es šai nozarē esmu gandrīz 15 gadus un varu pateikt, ka ar katru gadu nevien notiek izmaiņas, bet arī mainās sabiedrības domāšanas veids.

Ar katru gadu šķirošanas paradumi, izpratne, ka atkritums ir resurss, un iedzīvotāju attieksme uzlabojas.

Pētījums uzrāda: 68 procenti iedzīvotāju šķiro atkritumus, no tiem 50 procenti – dabas saudzēšanas, nevis naudas dēļ, kas jau ir salīdzinoši labs rādītājs. Tomēr tas nav pietiekams, lai mūsu valsts izpildītu Eiropas Savienības uzliktās normas par atkritumu šķirošanas proporciju.

Tomēr varētu būt vēl aktīvāka iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība atkritumu šķirošanā.

Stankevičs ir informēts par sarežģījumiem: jo komunālajā sektorā, kur ir daudzdzīvokļu mājas, mēs bieži vien saskaramies ar lielākām problēmām atkritumu šķirošanā. Ja kaut vai daži iedzīvotāji to nedara un vēl sabojā sašķiroto frakciju, beigās par to samaksā vairāk visi.

Un pēc kāda brīža, novērtējot, ka jēgas šķirot nav – sabojāto atkritumu dēļ, to pārstāj darīt pat apzinīgākie iedzīvotāji…

Tāpēc mēs mācam sabiedrību, paši mācamies un skaidrojam, lai rezultāti ar katru brīdi kļūtu labāki.

Un patiešām priecē tas, ka puse to dara zaļās domāšanas dēļ, nevis finansiālu apsvērumu vadīti. Tas saprotams ar to, ka sanitāro normu dēļ atkritumi ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa.

Mēs visi tos radām.

Bet no mūsu ikdienas izdevumiem par gāzi, elektrību, apkuri, atkritumu apsaimniekošanas maksa pašlaik ir viens no mazākajiem izmaksu posteņiem. Un tos bieži iedzīvotāji nemaz nepamana, kaut ar katru gadu to izvešana sadārdzinās.

Viennozīmīgi virzāmies pareizā virzienā uz zaļāku Latviju, pauž prieku Clean–R pārstāvis.