“Daži censoņi sāk pat pulksten 7 no rīta…” Skatītājs vaicā Rīgas mēram, vai ir kāds regulējums, kas nosaka lapu pūtēju darba laiku? Ieteikt







“Vai ir kāds regulējums, kas kontrolē no cikiem līdz cikiem var strādāt lapu pūtēji? Daži censoņi pat sāk pulksten 7 no rīta un traucē visiem naktmieru!” tā TV24 raidījumā “Uz līnijas” vaicāja kāds skatītājs.

Rīgas mērs Vilnis Ķirsis (JV) uz šo skatītāja jautājumu atbildēja, paužot nožēlu, ka, diemžēl, tādi gadījumi ir.

“Mēs strādājam ar savējiem Rīgas uzņēmumiem – ar “Rīgas mežiem, “Rīgas namu pārvaldnieku”, tur tas tiek nemitīgi atkārtots, ar katru brīdi ņem šo vērā vairāk. Bet, protams, ka nevar katram tam cilvēkam, darbiniekam tieši tajā brīdī izstāvēt blakus, kad viņš izdomā no rīta strādāt un iet darbināt to [lapu] pūtēju. Tas uz ko iet, kad ir šie elektroniskie akumulatori – lapu pūtēji, un pat ja tas notiek 7 no rīta, tad tas ir klusu,” tā uz skatītāja jautājumu atbildēja Rīgas mērs Ķirsis. Tiek strādāts ar darbiniekiem, piebilda viņš.

Problēma Rīgas mēra skatījumā ir ar privātajiem lapu pūtējiem, kuri nestrādā ar Rīgas pašvaldību saistītās institūcijās, bet no rīta pūš lapas kā kādas privātmājas apsaimniekotājs. Šobrīd nav līdz galam regulējums, ar kura palīdzību, tostarp pašvaldības policijas palīdzību, varētu šo trokšņošanu apturēt, teica Ķirsis.

“Šobrīd top jauns likumdošanas rāmis par naktsmieru, kas tad arī noteiktu laiku, nezinu, no pulksten 8 līdz 22 vakarā ko drīkst darīt, un tad arī visiem būtu skaidri spēles nosacījumi. Šobrīd tas ir smagnēji – ar decibeliem, kurš tur mēra, kādā veidā…Šobrīd tas regulējums tiešām ir tāds ļoti smagnējs un grūti pielietojams,” skaidroja Rīgas mērs, atbildot uz TV24 skatītāja jautājumu par to, vai kāds kontrolē lapu pūšanas darbinieku darba laiku.

Ķirsis norādīja, ka šobrīd Ministru kabineta un Saeimas līmenī tiekot strādāts pie “naktmiera likuma”.