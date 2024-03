“Dažiem no viņiem tas varētu būt pat bīstami…” Liniņš spriež par krieviem Latvijā, kas varētu doties balsot par Putinu Ieteikt







Vai Latvijā ir jābūt cilvēkiem, kas atdevuši savu balsi par Vladimiru Putinu Krievijas prezidenta “vēlēšanās”? Uz šo TV24 raidījuma “Preses klubs” vadītāja jautājumu “Latvijas Radio” komentētājs Eduards Liniņš atbildēja, sakot: “Ja mēs runājam par tādu idejisko līmeni, tad – jā, nebūtu tādiem cilvēkiem Latvijā jābūt! Tādiem cilvēkiem vispār nebūtu jābūt arī Krievijā.”

“Tā ir neizbēgamība, tā ir tā vēstures bagāža, kāda mums ir kā Krievijā, tā Latvijā. Kopš 2023.gada sākuma es veidoju tādu raidījumu, kas būs ar Krieviju? Un tur mēs, protams, analizējam arī to, no kurienes tā šī brīža situācija ir radusies. Un ir, protams, acīmredzami, ka tā ir Krievijas vēstures nelaime, kas to visu ir veidojusi,” tā turpināja teikt “Latvijas Radio” komentētājs Liniņš.

“Bet, ja jautā, vai šos cilvēkus nevajadzētu ta kā izķert Latvijā? Protams, ir atkal jau likumdošana un attiecīgas normas, ko vienā tiesiskā sabiedrībā var vai nevar darīt. Cilvēka balsošana par Putinu – teorētiski mēs par to nevaram zināt, vai viņš to ir vai nav darījis. Mēs redzam tikai procentus. Attiecīgi to jau nevar izpētīt! Katrā ziņā tas nav jebkādā veidā konstatējams moments,” tā TV24 raidījuma “Preses klubs” diskusijā par Krievijas prezidenta “vēlēšanām” arī Latvijā pauda Liniņš.

Līdz ar to “izķert visus”, kas balso par Vladimiru Putinu, nav viennozīmīgs jautājums. Pēc tam jau mēs redzam šo procentu, kas ir nobalsojuši? “Ņemot vērā to, ka tie ir Krievijas pilsoņi…Nu jā, tas Krievijas pilsoņu kontingents šeit tāds ir. Šobrīd gan varētu būt tas kaut kā pamainījies, lai gan man ir jautājums, ko tā neesmu vēl apsvēris, – vai tie, kuri šeit ir nonākuši bēgot vai pametot Krieviju, ies uz Krievijas vēstniecību vēlēt? Man ir drusku šaubas,” par to smejot pauda “Latvijas Radio” komentētājs Liniņš. “Dažiem no viņiem tas varētu būt pat bīstami, es pieļauju,” piebilda viņš.

Tomēr pamatā tie, kas varētu iet vai ies atdot savu vēlētāja balsi Krievijas prezidenta “vēlēšanās”, dzīvo šeit Latvijā uz vietas.

“Bijušie, radušies Krievijas pilsoņi, mēs šos stāstus zinām. Mēs šos stāstus zinām, kā cilvēki pēc Latvijas neatkarības atgūšanas ir tikuši pie Krievijas pases – tā ir bijusi viņu izvēle. Skaidrs, ka tā izvēle jau nosaka par Putinu. Šim cilvēku kontingentam tā Putina Krievija ir tas, ko viņi vēlas, kas viņiem imponē ar to nelielo niansi, ko mēs arī ar sarkasmu vienmēr atzīmējam, ka tomēr tas viņiem imponē distancēti, jo paši viņi nevēlas doties uz turieni turpināt savu eksistenci,” komentēja Liniņš TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par aktuālo tematu – Krievijas prezidenta “vēlēšanām”, kas notiek no 15.-17.martam.

Kā jau vēstīts, tā dēvētās “vēlēšanas”, kas faktiski būs vienīgi izrāde pašreizējā diktatora Putina leģitimitātes kārtējai apliecināšanai, notiks no 15.marta līdz 17.martam. Saskaņā ar neatkarīgo tīmekļa izdevumu “Meduza” un “Vjorstka” ziņām, Kremlis amatpersonām izvirzījis uzdevumu nodrošināt, lai par 71 gadu veco Putinu būtu nobalsojuši vismaz 80% vēlētāju.

Pat nerēķinoties ar ierastajām manipulācijām ar balsu skaitīšanas rezultātiem un vēlētāju aktivitāti, nav ne mazāko šaubu, ka Putins kārtējo reizi tā dēvētajās vēlēšanās “uzvarēs”, paliekot amatā vismaz līdz 2030.gadam, jo Krievijā jau sen nepastāv nekāda reāla opozīcija un visi vērā ņemamie opozīcijas līderi vai nu bijuši spiesti atstāt valsti vai ielikti cietumā, bet opozīcijas redzamākais politiķis Aleksejs Navaļnijs tika nomērdēts cietumā.