"Dažreiz ir labāk paklusēt." Rajeva apskats par pēdējās diennakts būtiskākajiem notikumiem Ukrainā







“Šodien ir daudz interesantu notikumu,” TV24 “Speciālizlaidumā” norāda militārais analītiķis, NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs.

Viņš stāsta, ka bija atnākusi ziņa, ka Zatokas tilta remonta darbi notiek ļoti veiksmīgi un ka tuvākajā laikā tilta darbība varētu tikt atjaunota, taču pēc dažām stundām krievi atkārtoti veica raķešu triecienu pa šo tiltu, līdz ar to atkal viss tika iznīcināts.

“Tas nozīmē, ka informācijai ir jāiet ārā, ar presi ir jākomunicē, bet dažreiz ir labāk paklusēt un klusi darīt savu darbu, jo, iespējams, ka pretinieks nemaz nepamanīs, ka jūs kaut ko labu esat paveikuši, un vienkārši nepievērsīs tam uzmanību,” uzsver Rajevs, piebilstot, ka šis tilts jau trīs reizes ticis apšaudīts.

Par Čūsku salu ir zināma precīza informācija no Krievijas, ka viņi it kā atvairījuši visus uzbrukumus, visus iznīcinājuši un uzvarējuši, tomēr tagad vajadzētu dabūt arī oficiālo versiju no Ukrainas puses.

Militārais analītiķis arī pavēsta, ka viņam atklājies kāds noslēpums – kur palikusi Krievijas Melnās jūras flote, kāpēc viņi tik pasīvi darbojās, nespējot veikt būtiskas darbības. Atbilde izrādījusies pavisam vienkārša – viņi bijuši 9. maija parādē Sevastopolē.

Situācija Mariupolē joprojām ir smaga. Ir zināms, ka krievu karaspēks ir iegājis “Azovstaļ” rūpnīcas teritorijā un turpina to “tīrīt”. Pagaidām nav nekādas informācijas, cik tālu viņi ir tikuši.

Savukārt Zaporižjas fronte šobrīd ir ļoti stabila, Krievijas puse arvien mazāk traucē ar uzbrukumiem.

Plašāku pārskatu par pēdējās diennakts notikumiem Ukrainā skaties video.