Publicitātes foto

"Dažreiz nepalīdz pat lieli sodi!" PVD pagājušajā gadā konfiscējis 70 govis un vienu zirgu







PVD pagājušajā gadā konfiscējis 70 govis un vienu zirgu, saistībā ar dzīvnieku labturības pārkāpumiem, aģentūrai LETA intervijā pastāstīja PVD ģenerāldirektors Māris Balodis.

Viņš skaidroja, ka par lauksaimniecības dzīvnieku labturību sūdzības dienestā nav tik biežas, tostarp ziemas periodā tika saņemtas sūdzības, ka dzīvnieki atrodas ārā zemās temperatūrās. Tāpat nesen dienests nesen konstatējis pārkāpumus fermā ar 46 govīm, kur dzīvniekus nācās likvidēt, bet saimniekam tika piemērots sods par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem.

“Kopumā teikt, ka situācija lauksaimniecības dzīvnieku labturībā būtu slikta, mēs nevaram. PVD kontrolēs mēs pārbaudām dzīvnieku labturību, pārkāpumi nereti tiek konstatēti un tos uzdodam novērst,” sacīja PVD ģenerāldirektors.

Vaicāts par to, cik bieži PVD saņem sūdzības par nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, Balodis minēja, ka šādas sūdzības dienests nesaņem pārāk bieži. Viņš arī norādīja, ka “kaimiņu modrā acs” ir viens no tiem resursiem, no kura PVD iegūst informāciju, tāpat tiek veiktas arī rutīnas pārbaudes tajās saimniecībās, kurās dienests iepriekš konstatējis pārkāpumus.

“Diemžēl ir gadījumi, ka cilvēki, pat saņemot lielus naudas sodus, neuzlabo savu dzīvnieku stāvokli un mums nākas šos dzīvniekus konfiscēt. Ja mēs konstatējam nežēlīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, tad dzīvnieki tiek konfiscēti nekavējoties,” uzsvēra dienesta ģenerāldirektors, piebilstot, ka par labturības pārkāpumiem tiek izteikti brīdinājumi, kā arī noteikti naudas sodi.

Komentējot saņemtās sūdzības par pārkāpumiem mājdzīvnieku turēšanās prasībās, Balodis sacīja, ka pērn dienestā saņemtas vairāk nekā 700 sūdzības, taču tās nav viennozīmīgi saistītas ar pandēmiju, bet vairāk ar sabiedrības modrību un to, ka, novērojot dzīvnieku labturības pārkāpumus, cilvēki par to ziņo gan policijai, gan mums.

Pēc viņa aplēsēm, lielākoties pārkāpumi ir saistīti ar dzīvnieku turēšanu ārā, pie ķēdes, neatbilstošā ķēdes garumā, nenodrošinot dzīvniekam atbilstošu staidzināšanu, nepārtrauktu dzeramā ūdens piekļuvi.

Vaicāts par to, vai nebūtu jāaizliedz suņu turēšana ķēdē, Balodis pauda, ka tas ir likumdevēja jautājums, jo ir jāizvērtē dažādu sabiedrības slāņu intereses, jo vienai daļai sabiedrības suņi ir mīļdzīvnieki, kas dzīvo mājās uz dīvāna, citai sabiedrības daļai suņi ir darba dzīvnieki, piemēram, dienesta dzīvnieki, kuru uzdevums ir sargāt īpašumu.

“Ja man personīgi jautājat, tad man suņa turēšana ķēdē nepatīk, un tā nav adekvāta turēšanas metode. Par šo jautājumu ir jābūt plašākai diskusijai,” komentēja PVD ģenerāldirektors.