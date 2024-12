Decembrī Rīgas ostā pieteiktas 5 kruīzu kuģu vizītes

Decembrī Rīgas ostā pieteiktas 5 kruīzu kuģu vizītes







Lai baudītu Ziemassvētku atmosfēru Rīgā, decembrī ostā pieteiktas 5 kruīza kuģu vizītes. Sestdien, 7.decembrī ziemas kruīzā Rīgā piestās vācu kompānijas Phoenix Reisen kruīza kuģis “Amadea”, tāpat šomēnes Rīgā sagaidīsim arī divas franču kruīzu līnijas Ponant ledus klases kuģa “Le Commandant Charcot” vizītes un divreiz – arī kruīza kuģi “Birka Gotland” , kas pieder zviedru kompānijām “Rederi AB Gotland” un “Viking Line” .

“Mums ir izdevies pagarināt kruīza sezonu Rīgā, ieinteresējot pie mums viesoties arī ziemas periodā, laikā, kas Baltijas jūras reģionā tiek uzskatīts par tipisku tūrisma nesezonu. Šogad decembrī Rīgā piestās vairāk kruīza kuģu nekā decembrī iepriekšējos gados, turklāt sagaidāms, ka 2024.gada sezonu Rīgas osta kopumā noslēgs ar 66 apkalpotiem kuģiem, kas ir par 4 kuģiem vairāk nekā pērn,” stāsta Rīgas brīvostas pārvaldes komercdarbības speciāliste un asociācijas “Cruise Europe” padomes locekle Jeļena Burdastova.

Ziemas kruīzi turpināsies arī nākamā gada sākumā, jo Rīga ir iekļauta Lielbritānijas kompānijas “Ambassador Cruise Line” kruīza “Nordic City Escape” maršrutā, paredzot kuģa “Ambience” vizīti Rīgas ostā 2025.gada 19. februārī.

“Sagaidām, ka šoziem Latvijas galvaspilsētu ar kruīza kuģiem apmeklēs ap 6000 tūristu no Vācijas, Francijas, Skandināvijas, Lielbritānijas un citām valstīm. Tas ir labs rezultāts darbam, ko veicam kopā ar Rīgas investīciju un tūrisma aģentūru, aktīvi piedaloties kruīza nozares izstrādēs, forumos un asociācijās, plaši reklamējot un iepazīstinot ar Rīgas un Pierīgas reģiona tūrisma piedāvājumu,” tā J. Burdastova, norādot, ka liela daļa kruīza līniju atzīmē augsto apmierinātības līmeni pēc Rīgas apmeklējuma, kas tiek atspoguļots pasažieru aptaujās. Kruīza pasažieri atzinīgi novērtē gan Rīgas tūrisma produktu piedāvājumu, gan ostas infrastruktūru un lielisko atrašanās vietu Vecpilsētas tuvumā.

“Rīgas pilsētai ir būtiski, lai kruīza kuģi ienāktu ostā arī ziemas sezonā, jo katrs kruīza kuģis piesaista simtiem tūristu, kuri apmeklē vietējos restorānus, kafejnīcas, veikalus un muzejus. Tas rada papildu ienākumus viesmīlības nozarei ārpus tradicionālās tūrisma sezonas. Prieks, ka Baltijas jūrā aug pieprasījums pēc ziemas kruīziem un pateicoties mūsu sadarbībai ar Rīgas Brīvostas pārvaldi arvien vairāk kruīza līniju iekļauj Rīgu ziemas maršrutā. Kruīza tūrisma attīstība visu gadu stiprina Rīgu kā pievilcīgu galamērķi starptautiskā mērogā,” atzīmē Ieva Lasmane, Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras Tūrisma pārvaldes vadītāja.

Kruīza kuģis “Amadea” ir 193 metrus garš un vienlaikus var uzņemt 602 pasažierus un 292 apkalpes locekļus. Kuģis savu kruīza maršrutu decembra sākumā iesāka un pabeigs Hamburgā, 12 dienu jūras ceļojuma laikā apmeklējot arī tādas Baltijas jūras ostas pilsētas kā Gēteborga, Kopenhāgena, Klaipēda, Gdaņska, Vismara, Ķīle un Brunsbutela. “Amadea” saukts arī par “sapņu kuģi”, jo kopš 2015.gada uz tā klāja tiek filmēts Vācijā populārs daudzsēriju TV seriāls.

Savukārt 2020.gadā būvētais un ar LNG darbināmais “Le Commandant Charcot”, ko Rīgā redzēsim 8. un 17.decembrī, ir premium klases kuģis, kas saviem pasažieriem piedāvā ekskluzīvas arktiskās pieredzes. 150 metru garais kruīza kuģis uz klāja var uzņemt 270 pasažierus un 187 cilvēku lielu apkalpi, un īpašs ar to, ka ir pirmais kruīza kuģis pasaulē, kas 2024.gada septembrī sasniedzis nepieejamības ziemeļu polu – punktu Ziemeļu Ledus okeānā, kas atrodas vistālāk no jebkuras sauszemes teritorijas. Kruīza kuģis “Birka Gotland” (177 metrus garš, ar kopējo pasažieru ietilpību – 1800 personas), ar ko ceļo lielākoties tūristi no Skandināvijas, Rīgā viesosies 9. un 16.decembrī.

Saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes apkopoto informāciju, uz nākamo gadu Rīgā pieteikta 81 kruīza kuģu vizīte, sezona plānota no februāra līdz decembrim.