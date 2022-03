Publicitātes foto

Degvīna "Stolichnaya" ražotāji paziņo par zīmola nosaukuma maiņu







Reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, viens no pasaules vadošajiem alkoholisko dzērienu uzņēmumiem “Stoli Group” mainīs tam piederošā degvīna zīmola “Stolichnaya” nosaukumu. Uzņēmums vairs neizmantos plaši zināmo nosaukumu krievu valodā.

“Stoli Group” mainīs degvīna nosaukumu, krievu valodas variantu aizvietojot ar “Stoli”. Lēmums tika pieņemts, pamatojoties uz uzņēmuma dibinātāja, miljardiera Jurija Šeflera stingro nosodījumu Krievijas agresijai Ukrainā. Trīs šī lēmuma virzošie faktori ir dibinātāja dedzīgā nostāja pret Putina režīmu; “Stoli” darbinieku apņēmību rīkoties; un vēlme precīzi reprezentēt “Stoli” saknes Latvijā. Tāpat uzņēmums paziņoja, ka turpmāk degvīna ražošanā tiks izmantotas sastāvdaļas no Slovākijas, tādējādi pilnībā pārtraucot izejvielu iegādi no Krievijas.

“Lai gan kopš 2000. gada esmu izraidīts no Krievijas, jo atrodos opozīcijā pret Putinu, es joprojām esmu lepns par zīmolu “Stolichnaya”,” komentēja Jurijs Šeflers. “Šodien mēs esam pieņēmuši lēmumu pilnībā mainīt zīmolu, jo nosaukums vairs neatspoguļo mūsu organizāciju. Vairāk par visu es vēlos, lai “Stoli” pārstāv mieru Eiropā un solidaritāti ar Ukrainu.”

“Ar lepnumu jau no 2000. gada mēs Latvijā ražojam tādus alkoholisko dzērienu zīmolus kā “Stoli”, “Rīgas Melnais Balzams”, “Moskovskaya Vodka” un citus. Esmu pateicīgs Latvijai un tās cilvēkiem par droša patvēruma nodrošināšanu uzņēmumam. Tas ir bijis lielisks ceļojums, kura laikā Latvijas valsts budžetā nodokļos tika iemaksāti gandrīz 1,5 miljardi eiro,” noslēdz Jurijs Šeflers.

Amerikas Savienotajās Valstīs vairāku štatu amatpersonas ir aicinājušas no dzērienu veikalu plauktiem pilnībā izņemt produktus, kas ir ražoti Krievijā vai to sastāvdaļu izcelsmes valsts ir Krievija. Vairumā gadījumu tas ir tieši degvīns. Daži bāra īpašnieki no ASV publicējuši video, kuros degvīns tiek izliets uz ielas, tai skaitā arī “Stolichnaya”, tādējādi protestējot pret Krievijas agresiju Ukrainā.

“Stoli Group” vēlreiz atgādina, ka jau ir informējusi gan darbiniekus, gan sadarbības partnerus visā pasaulē par savu nostāju un vēlas nodalīt savus zīmolus no agresora valsts.

“Stoli Group” ir daļa no Luksemburgā bāzēta alkoholisko dzērienu ražotāju uzņēmuma “SPI Group”, kura dibinātājs ir Jurijs Šeflers.