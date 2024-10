Publicitātes foto

Nieze, nepatīkama, dedzinoša sajūta un diskomforts maksts apvidū – šīs pazīmes var liecināt par to, ka piemeklējis vaginīts. Ar delikātajiem simptomiem noteikti nevajag sadzīvot, domājot, ka kaite pāries pati no sevis. Reizēm gan vaginīts neizzūd, atgriežas un kļūst sarežģītāk ar to cīnīties. Kas var liecināt par jauktu vaginītu un kā to ārstēt?

Vaginīts ir viena no izplatītākajām ginekoloģiskajām kaitēm, kas piemeklē sievietes. Ar vaginītu saskaras 75% sieviešu pasaulē. Kas īsti ir vaginīts? Tas izpaužas ar vulvovagināliem simptomiem – niezi, dedzinošu sajūtu, kairinājumu un pat izdalījumiem “tur lejā”. Bieži vien vaginīts nav tikai “piena sēne” tās klasiskajā izpratnē, bet gan daudz sarežģītāka problēma – jaukts vaginīts.

Maksts mikroflora ir unikāla vide – tajā mijiedarbojas vairāk par 50 dažādiem mikroorganismiem, kam ir savas funkcijas, kārtība. Turklāt tā ir pašregulējoša – spēj tikt galā ar nevēlamiem saasinājumiem arī saviem spēkiem. Dažkārt gan tai nepieciešama palīdzība, taču, lai izprastu, kā ar nevēlamo tikt galā, jāapzinās ierosinātāji.

Kas ierosina vaginītu?

Visbiežāk – sēnītes jeb kandidozes. Visizplatītākā ir rauga grupas sēne (Candida albicans), kas rezultējas vulvovaginālā kandidozē (VVK) jeb t.s. “piena sēnē”.

jeb t.s. “piena sēnē”. Baktērijas, piemēram, Gardnerella vaginalis, kas rezultējas bakteriālā vaginozē (BV) .

. Parazīti, piemēram, maksts trihonoma (Trichomonas vaginalis).

Mūsu visu organismos atrodas rauga grupas sēnītes, kā arī dažādas baktērijas. Brīdī, kad kāda no sēnītēm vai mikrobiem pārmērīgi savairojas, ķermenī rodas iekaisums. Sākam izjust diskomfortu un novērot izmaiņas ierastajā.

Situācijā, kad makstī konstatēta vismaz divu dažādu slimības izraisītāju klātbūtne vienlaikus, ir skaidrs – sievieti piemeklējis jaukts vaginīts. Jaukta vaginīta gadījumā arī simptomi būs vairāki, raksturīgi, piemēram, kā sēnīšu, tā bakteriālam iekaisumam.

Visizplatītākā jaukta vaginīta forma ir vulvovagināla kandidoze (sēnītes) + bakteriāla vaginoze.

Jauktas infekcijas rašanās ir arī iemesls, kāpēc bieži vien nepietiek tikai ar konkrētai kandidozei paredzēto medikamentu lietošanu. Proti, ārstējot vienu, nemaz neiedomājamies, ka klātesoša ir arī otra infekcija. Sievietes sākotnēji nereti ķeras pie dažādām tautas metodēm, lai nomāktu kandidozes simptomus – lieto uzturā bifidobaktērijām bagātus piena produktus, izslēdz no uztura cukuru, mazgājas īpašās “vannītēs”. Taču jāsaprot, ka ne vienmēr tas ir pareizais solis.

Nieze un biezpienveida izdalījumi – simptomi, kurus nedrīkst ignorēt

Kandidozes un bakteriālas vaginozes (BV) simptomi ir līdzīgi, taču starp šiem vaginītiem ir arī atšķirības simptomātikā. Piemēram, kandidozes jeb “piena sēnes” gadījumā ir ārējo dzimumorgānu apsārtums un uztūkums, sāpoša, niezoša vulva, biezi, balti, biezpienam līdzīgi izdalījumi no maksts, dedzinoša sajūta urinējot, kā arī dedzināšana dzimumakta laikā. BV simptomi ir nepatīkams aromāts no maksts, kas kļūst spēcīgāks pēc dzimumakta vai menstruāciju laikā, pelēcīgi, dzelteni vai zaļgani izdalījumi no maksts, nieze dzimumorgānu apvidū, kā arī dedzinoša sajūta urinējot.

Par jauktu vaginītu var liecināt, piemēram, šāds simptomu kopums: sāpīga urinācija, sāpes dzimumakta laikā, nieze, dedzināšana, jūtama tūska, kā arī BV raksturīgie izdalījumi. Precīzai diagnozes noskaidrošanai gan vienmēr nepieciešams konsultēties ar ārstu un veikt attiecīgās pārbaudes.

Jāsaprot, ka bieži vien BV simptomus var arī nepamanīt. Savukārt VVK simptomi var būt ļoti vieglā formā un pati kandidoze pāriet, īpaši to neārstējot. Izmaiņas maksts mikroflorā un diskomfortu ārējo dzimumorgānu apvidū gan nevajadzētu ignorēt, jo neārstētam vaginītam var būt sekas. Nēarstēts BV palielina risku infekcijai atkārtoties, paaugstina uzņēmību pret seksuāli transmisīvajām slimībām.

Neārstētas kandidozes galvenokārt vājina organisma aizsardzības spējas. Nekontrolēta sēnīšu infekcija kļūst invazīva, nokļūstot no maksts uz citiem orgāniem. Kandidozi ir svarīgi ierobežot, jo dzimumakta laikā to var nodot arī partnerim.

Lai vairāk izprastu savu organismu un to, kas varētu būt vaginīta ierosinātājs, vērts apzināties tā cēloņus. Konsultācijas laikā sievieti par iespējamajiem faktoriem izvaicās arī ārsts vai farmaceits. Kad potenciālie riski apzināti, vieglāk nonākt pie īstā ārstēšanas plāna.

Kādi ir vaginīta cēloņi?

Izjaukts hormonu līdzsvars.

Novājināta imūnsistēma.

Izmaiņas maksts pH līmenī.

Antibiotiku lietošana.

Cieša, sintētiska auduma apakšveļa.

Smaržvielas, piemēram, higiēnisko pakešu sastāvā.

Pārmērīga maksts higiēna – bieža mazgāšana.

Intensīva seksuālā dzīve.

Fentikonazols – iedarbīgs un pieejams medikaments cīņai ar kandidozi un jauktu vaginītu

Labā ziņa ir tā, ka mūsdienās ārstēšanas metodes ir ērtas un pieejamas. Nav jāķeras pie apšaubāmiem, vecmāmiņu un draudzeņu ieteiktiem līdzekļiem bez pierādījumiem. Visbiežāk un efektīvāk vaginītu ārstē ar vaginālajām svecītēm vai kapsulām. Ārstēšanai mēdz nozīmēt arī vagināli lietojamu krēmu vai orāli lietojamus medikamentus. Paralēli medikamentu lietošanai, noteikti vērts konsultēties ar ārstu, lai izprastu, kādas izmaiņas jāveic dzīvesveidā, lai vaginīta epizode nākotnē neatkārtotos.

Kandidozes un jaukta vaginīta ārstēšanā pateicīgs un iedarbīgs medikaments, kuru izvēlēties, ir fentikonazols (Fenticonazoli nitras), ko pierādījuši arī klīniskie pētījumi.

Aktīvā viela fentikonazols ir pretsēnīšu līdzeklis, kam ir augsta iznīcinoša un augšanu ierobežojoša darbība pret vairākiem ādas un gļotādas infekciju ierosinātājiem. Tam piemīt arī antibakteriāla jeb baktērijas iznīcinoša iedarbība pret stafilokokiem, streptokokiem un BV ierosinātāju Gardnerella vaginalis, kā arī aktivitāte pret Trichomonas vaginalis. Fentikonazols darbojas, kavējot sēnītes ierosinātāja izdzīvošanai svarīgu vielu izdalīšanu, tādējādi samazinot infekcijas nepatīkamos simptomus.

Fentikonazola priekšrocība ir tā, ka viela darbojas lokāli – ievadīšanas vietā. Pēc vaginālās kapsulas ievietošanas nav jāuztraucas, ka medikaments varētu ietekmēt organismu, jo tā uzsūkšanās ir nenozīmīga. Vaginālo kapsulu lielākā priekšrocība ir ne tikai ērtā lietošana, bet arī īsais medikamenta terapijas laiks. Klīniskie pētījumi pierādījuši fentikonazola ļoti augsto mikrobioloģisko efektivitāti, iedarbojoties uz kandidozēm, jauktu vaginītu, bakteriālu vaginozi un trihomoniāzi.

Pēc lietošanas, simptomi mazināsies pāris dienu laikā. Turklāt fentikonazols ne tikai nepatīkamo sajūtu atvieglo, bet arī ārstē iekaisumu ar ilgtermiņa efektu. Sievietei vairs nav jāraizējas par zāļu receptes meklēšanu un gaidīšanu pie ārsta – medikaments pieejams bez receptes jebkurā aptiekā. Maza piepūle – drošs rezultāts, un delikātā problēma atrisināta!

