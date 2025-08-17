#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

11:05, 16. augusts 2025
Ziņas Latvijā

NMPD ir tas dienests, kas sniedz medicīnisko palīdzību jebkuram Latvijas teritorijā esošam cilvēkam jebkurā statusā – ja ir nepieciešama neatliekamā palīdzība, kas konstatēta zvana saņemšanas laikā, nav nekādu jautājumu par to, kas tu esi, kāpēc tu te esi, kādā valodā tu runā vai kā tu maksāsi, tā par galveno dienesta darba principu skaidro Liene Cipule, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore.

TV24 raidījumā “Dr. Apinis” viņa norāda, ka dienesta izpratnē ir divas grupas – mūsu pilsoņi un ārvalstu pilsoņi, kuros ietilpst tūristi, tālbraucēji, kas tranzītā brauc cauri, palīdzība tiek sniegta visiem – ne tikai ES pilsoņiem. “Tostarp ir arī legālie vai puslegālie bēgļi, kas nonākuši “Muceniekos”, arī pierobežas ārzemnieki.” Cipule norāda arī uz studentu grupu, kas šeit mācās, strādā, ka tai nav piešķirta īpaša pazīme.

Regulējums gan arī paredz, ka katram, kas šeit atbraucis un mēģina dzīvot, arī tūristam, ir jābūt apdrošināšanai. “Tūristiem lielākoties ir apdrošināšana, un tur problēmu nav, lielākoties viss ir kārtībā.”

Problēmgrupa ir tie ārzemnieki, kuri ir šeit, bet tiem nav nekāda statusa, tiem nav nekādas apdrošināšanas: “Viņi ir tie, kas saņem maksas neatliekamās palīdzības dienesta pakalpojumus, un šie maksas pakalpojumi ir domāti tieši šādiem gadījumiem. Šiem cilvēkiem izraksta rēķinu – brigāde to nedara, tikai fiksē datus, to vēlāk izsūta attālināti,” norāda NMPD vadītāja.

Prakse rāda, ka šos NMPD piestādītos rēķinus samaksā 40% no tiem, kas maksas palīdzību saņēmuši, taču Cipule uzsver, ka šis rādītājs ir “visa veida ārvalstnieki”, jo statistika netiek dalīta, kas ir šie ārvalstnieki, no kuras valsts.

NMPD ir līgums ar parāda piedziņas kompāniju, taču ar ārvalstniekiem diemžēl ir tā, ka tos nevar ne atrast, ne identificēt, pat nevar reizēm saistīt konkrēto izsaukumu ar konkrēto personu, jo bieži vien dokumentācija ir neskaidra un tiek izmantoti pat citu cilvēku dokumenti, tā realitāti iezīmē Cipule.

