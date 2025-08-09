Ratnieks: Rīgā šogad pieaudzis aizturēto nelegālo imigrantu skaits 0
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks norāda, ka šogad septiņos mēnešos Rīgas pašvaldības policija aizturējusi un nodevusi Valsts robežsardzei jau 20 personas, lai gan 2024.gadā tika aizturētas 23 personas un 2023.gadā – 24 personas. Šogad bez uzturēšanās atļaujām Rīgā visvairāk aizturētas personas no Sudānas un Etiopijas.
“Šie ir būtiski signāli, ka nelegālā imigrācija Rīgā pieaug un uz to ir jāreaģē. Rīgas pašvaldības policijas notvertās personas visticamāk ir tikai daļa no nelegālās imigrācijas apjoma, kas uzturas Rīgā, tāpēc sekos arī konkrēti pasākumi, kā to mazināt. Jāmin, ka pērn Rīgas Pašvaldības policija administratīvi sodīja par dažādiem pārkāpumiem vairāk nekā 6000 ārvalstnieku,” norāda Edvards Ratnieks.
Rīgas pašvaldības policija šogad aizturējusi un nodevusi Valsts robežsardzei bez derīgām uzturēšanas atļaujām 6 personas no Sudānas, 4 no Etiopijas, 2 no Ganas un pa vienai no Alžīrijas, Afganistānas, Marokas, Uzbekistānas, Tadžikistānas, Ukrainas, Indijas un krievijas.
Rīgas vicemērs norāda, ka šogad pamainījusies aizturēto izcelsmes valsts – ja agrāk lielāko īpatsvaru veidoja uzbeki, tad šogad dominē tieši Āfrikas valstis.
Ratnieka viena no prioritātēm ir nelegālās imigrācijas izskaušana un kopumā migrantu īpatsvara samazināšana Rīgā nākotnes drošības vārdā, lai izvairītos no daudzu Eiropas valstu attīstības scenārija, kad imigrantu dēļ būtiski pieauguši pilsētā drošības riski.
Ratnieks ir Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks drošības, īpašumu, mājokļu un vides jautājumos. Savukārt Ģirts Lapiņš vada Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteju.