Pasaules "Gada auto" "Hyundai Ioniq 6" būs apskatāms Ķīpsalā – izstādē "Auto 2023". Publicitātes foto

Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Daudz to “Car of the year” konkursu. Un uzvarētāji ļoti dažādi. Mēs par savējo ievēlējām “Škoda Fabia”. Neapšaubāmu eiropieti. Ne lielu, ne pārāk greznu, ne dārgu, bet joprojām šeit nezūdošu “VW”/”Audi” koncerna autoritāti baudošu. Bet Apvienotajā Karalistē titulu ieguva dižajai (piektdaļa pasaules iedzīvotāju tur mīt) Ķīnai piederošas firmas izstrādājums. Elektroauto “MG 4”. Tehniskajos parametros ļoti līdzīgs Polijas gada auto “Renault Megane”. Bet gandrīz divreiz lētāks.

Pēdējais 2023. gada titulu akords nāk no Ņujorkas, kur auto izstādes laikā par globālo “COTY” titulu balsoja vairāk nekā 100 žurnālistu no visas plašās pasaules (gandrīz visas – Baltijas valstu pārstāvjus sarakstā neatradu). Visvairāk tur, protams, amerikāņu. Ko viņi ievēlēja? Kādu no ASV vai Vācijas klasiskajiem zīmoliem? Vai lētu Ķīnas jaunumu? Nekā nebija. Jau otro gadu pēc kārtas pasaules gada auto ir – elektriskais “Hyundai Ioniq”! Pērn tā bija modeļa piektā modifikācija, šogad sestā. Piedevām šo žūrija atzina arī par skaistāko.

Kur čempiona dzimtene? Dienvidkoreja. Valsts, kuras platība tikai nepilnas divas reizes lielāka nekā Latvijai. Toties iedzīvotāju blīvums pārsniedz mūsējo reizes 20. Iespējams, ka tieši tādēļ koncerna galvenā darbība notiek visai tālu no dzimtenes. Un tuvu gan konkursu balsotājiem, gan potenciālajiem pircējiem. Amerikā pazīst “Hyundai Motors USA”, Vācijā ir firmas Eiropas mītne. Dizaina centrs Ruselheimā. Ražotnes Čehijā un Turcijā.

Latvijā vēl gadsimtu mijā šīs markas izstrādājumi bija sveši pat auto erudītiem. Par kvalitāti smīnējām. Tagad stāvoklis visai krasi mainījies. Par “KIA” marku (ietilpst “Hyundai Motors” sastāvā) jau spriežam kā “premium” līmenim piederošu. Un pērkam vairāk par “Audi” un “Mercedes” (skat. tabulu).

Un nu laba vēsts. Pasaules “Gada auto” varēsim apskatīt un aptaustīt arī mēs. Tas neapšaubāmi būs viens no spilgtākajiem Ķīpsalas izstādes “Auto 2023” (28.–30. aprīlis) eksponātiem.

Tehniski jaunais auto ir ļoti līdzīgs jau iepazītajam “Ioniq 5” – abi būvēti uz E-GMP platformas un izmanto 800 V bateriju sistēmu, kas nodrošina ļoti augstu uzlādes jaudu – izmantojot 350 kW lādētāju, no 10 līdz 80 procentiem iespējams tikt 18 minūtēs. “Hyundai” ievērojami piestrādājis, lai uzlabotu ar vienu uzlādi nobraucamo attālumu. WLTP ciklā tas patērēs mazāk nekā 14 kWh/100 km, tādējādi šim auto kļūstot par vienu no taupīgākajiem sērijveida elektroauto tirgū šobrīd. Reālajā dzīvē patēriņš, visticamāk, būs virs 14 kWh/100 km un lielā mērā atkarīgs no laikapstākļiem un lietošanas paradumiem.

Auto garums ir 4,85 metri, platums 1,88 metri, augstums 1,49 metri, autoražotājam norādot, ka šis ir visaerodinamiskākais “Hyundai” modelis līdz šim. Tam ir arī milzīga 2,95 metru garenbāze, tāpēc uzņēmuma pārstāvji prezentācijas pasākumā vairākkārt īpaši izcēla vietas daudzumu.

Auto pieejamas divas bateriju versijas – 53 kWh vai 77,4 kWh, kas ir identiski “Ioniq 5”, tāpat pieejama versija ar vienu elektromotoru aizmugurē (226 ZS) vai diviem elektromotoriem (pilnpiedziņa), kas attīsta 330 ZS. Ražotājs sola, ka WLTP ciklā mašīna ar vienu uzlādi varēs nobraukt pat 610 kilometrus, savukārt ātrākās un jaudīgākās versijas 100 km/h sasniegs 5 sekundēs.