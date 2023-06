“Dienvidos notiek ofensīva vairākos virzienos.” Ukrainas amatpersona paziņo, ka ir gūti panākumi

Foto: AFP/SCANPIX Karš Ukrainā.

Ukrainas militārā ofensīva dienvidos turpinās vairākos virzienos, un ir gūti panākumi, otrdien paziņoja Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara.

“Dienvidos notiek ofensīva vairākos virzienos. Tur viss notiek saskaņā ar militāro spēku plānu. Visos virzienos, kur pārvietojas mūsu militārie spēki, ir vērojami zināmi panākumi. Taču ienaidnieks tāpat vien neatkāpsies no ieņemtajām pozīcijām, tāpēc notiek sīvas kaujas,” sacīja Maļara.

Viņa uzsvēra, ka ienaidnieks mīnē laukus, un saņemta arī informācija, ka Zaporižjas apgabalā ienaidnieks mīnē pat apdzīvotas vietas, nebrīdinot par to iedzīvotājus.

“Mēs pamazām, maziem soļiem, bet ļoti pārliecinoši virzāmies uz priekšu,” norādīja Maļara.

Viņa sacīja, ka dienvidos notiek kaujas rajonos, kur ukraiņu karavīri uzbrūk, bet ienaidnieks atrodas aizsardzībā. “Tajā pašā laikā mums ir rajoni, kur, gluži pretēji, ienaidnieks uzbrūk un mēs esam aizsardzībā,” skaidroja ministra vietniece.

Tāpat šo otrdien, 20.jūnijā, tiek ziņots, ka Ukrainā no Ungārijas nogādāti trīs ukraiņu karagūstekņi, ko Krievija nodeva Ungārijai, otrdien paziņojis Ukrainas Ārlietu ministrijas preses pārstāvis Olehs Nikolenko.

“Ukrainas vēstniecībai Budapeštā ir izdevies no Ungārijas izvest trīs ukraiņu karagūstekņus. Viņi jau atrodas Ukrainas teritorijā,” sociālajā tīklā “Facebook” paziņoja Nikolenko. Viņš norādīja, ka Ukrainas diplomāti kopā ar Ukrainas Gūstekņu jautājumu koordinācijas štābu un citām iesaistītajām Ukrainas aģentūrām turpina aktīvi strādāt pie pārējo Ukrainas karagūstekņu atgriešanas.

Krievijas Pareizticīgo baznīca šomēnes paziņoja, ka uz Budapeštu pārvesta grupa ukraiņu gūstekņu, kas cēlušies no Ukrainas Aizkarpatu apgabala, kur dzīvo aptuveni 100 000 etnisko ungāru. Kijiva pirmdien paziņoja, ka Ukrainas amatpersonām liegts tikties ar šiem Ukrainas pilsoņiem.

Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto sacīja, ka Budapešta oficiāli nav iesaistīta šajā gūstekņu lietā. Taču, neraugoties uz Ungārijas iestāžu mēģinājumiem norobežoties no šīs lietas, Brisele uzskata, ka Budapeštai būtu jāskaidro šis jautājums, tai skaitā komunikācijas trūkums ar Ukrainas valdību šajā lietā.

Ukraina ir pieprasījusi, lai Ungārijas puse ļauj Ukrainas konsulam apmeklēt karagūstekņus, kurus Ungārija bez Ukrainas valdības vai starptautisko cilvēktiesību organizāciju ziņas izveda no Krievijas un kuri tiek turēti izolācijā.

