Pēc Kahovkas HES uzspridzināšanas Dņipropetrovskas apgabalā 35 apdzīvotās vietas palikušas bez ūdens apgādes

Pēc Kahovkas HES uzspridzināšanas Ukrainas Dņipropetrovskas apgabalā bez centralizētas ūdens apgādes palikušas 35 apdzīvotas vietas, otrdien paziņojis Ukrainas valsts ārkārtas dienesta pārstāvis Oleksandrs Horunžijs.

“Pēc katastrofas ūdens apgādes sistēmas tādās pilsētās kā Pokrova un Ņikopole pārtrauca darboties. Rezultātā 35 apdzīvotas vietas palikušas bez centralizētas ūdens apgādes, 14 no tām daļēji,” paziņoja Horunžijs.

Kopumā Dņipropetrovskas apgabalā vairāk nekā 167 000 klientu tagad palikuši bez centralizētas ūdens apgādes.

Lai nodrošinātu civiliedzīvotājiem ūdeni, valsts ārkārtas dienests organizēja dzeramā ūdens un saimniecībā izmantojama ūdens piegādes Ņikopoles un Krivijrihas rajonos. Glābēji jau ir piegādājuši 7000 tonnu ūdens, tai skaitā 400 tonnu dzeramā ūdens.

Jau ziņots, ka Krievijas karaspēks 6.jūnijā uzspridzināja Kahovkas hidroelektrostacijas aizsprostu, appludinot daļu Hersonas un Mikolajivas apgabalu.

ES dalībvalstīm lūdz papildu 50 miljardus eiro Ukrainas atbalstam

Brisele otrdien, 20.jūnijā, lūdza Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm Ukrainas atbalstam nākamajos četros gados nodrošināt papildu 50 miljardus eiro.

“Šīs finanšu rezerves ļaus mums pielāgot mūsu finanšu atbalstu atbilstoši esošajai situācijai,” norādīja Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena.

EK ierosinājums paredzēts, lai palīdzētu atbalstīt Ukrainas finansiālo stāvokli un segtu tūlītējas valsts atjaunošanas izmaksas Krievijas sāktā kara kontekstā.

Šie papildu līdzekļi, kas tiks nodrošināti dotāciju un aizdevumu veidā, paredzēti, lai aizpildītu robu ES budžetā 2024.-2027.gadā, ko radījušas koronavīrusa pandēmijas un kara sekas.

Līdzekļus Ukrainai paredzēts piešķirt, balstoties uz reformām, lai stiprinātu valsts tiesu sistēmu un cīnītos pret korupciju, Kijivai pakāpeniski virzoties uz nonākšanu ES sastāvā.

Kopumā ES līdz šim Ukrainas atbalstam jau nodrošinājusi 30 miljardus eiro.

The #Kakhovka reservoir after the explosion of the hydroelectric dam. pic.twitter.com/gXSzedwO9K

A photograph of a car apparently laden with explosives parked at the top of #Ukraine‘s #Kakhovka dam shortly before the explosion was published by Associated Press. pic.twitter.com/KEvH06RU1v

— NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2023