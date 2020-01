Publicitātes foto

Dīvānu ir tik daudz, un katrs no tiem ir atšķirīgs – viens cietāks, cits mīkstāks. Tā ērtību un ilgmūžību lielā mērā nosaka dīvāna polsterējums jeb pildījums, kas atrodas sēdekļos un spilvenos. To, kādu dīvāna pildījumu izvēlēties, nosaka gan Jūsu vēlmes un vajadzības, gan arī gaume attiecībā uz mēbeles stilu un dizainu.

Turpinājumā aplūkosim, kādi ir populārākie pildījumu veidi, lai nākotnē, kad Jums būs jāiegādājas dīvāns, zinātu, kurš no tiem ir labāks.

Ar ko tiek pildīti dīvānu spilveni?

Ir četri populārākie pildījumu veidi, un katram no tiem ir savi plusi un mīnusi. Iegādājoties klasisko vai stūra dīvānu klasiskajās tirdzniecības vietās vai internetā, pildījuma veids vienmēr ir minēts preces aprakstā, un to noteikti vajadzētu izpētīt, pirms veicat pirkumu. Lūk, biežāk izplatītie pildījumu materiāli:

– Putas vai putu un atsperu kombinācija;

– Spalvas vai dūnas;

– Vatelīns;

– Poliesters;

– Divu vai vairāku iepriekš minēto materiālu kombinācija.

Apvienojumos var būt kombinēts putu pamats ar dūnām, kas dod papildu polsterējumu, tāpat arī spalvas var apvienot ar dūnām vai mākslīgajām poliestera šķiedrām. Tas, ko pilda dīvānā, atkarīgs arī no tā izmēra.

Kas ir šķiedru un dūnu maisījums?

Viens no populāriem materiālu apvienojumiem, ko izmanto dīvānu polsterējumā, ir mākslīgo šķiedru un dūnu kombinācija. Mākslīgā šķiedra parasti aptver pamatu, kas veidots no putām vai atsperēm. Dūnas var būt gan dabīgas, gan mākslīgas (poliestera).

Atsperu pildījums vai putu pildījums?

Lai arī putu pildījums dīvānos tiek izmantots ļoti bieži, dažkārt ir vērts izvēlēties arī citas alternatīvas, piemēram, atsperu pildījumu. Protams, atsperes pildījumā nav vienas pašas, parasti tās iekļautas īpašās putu “kabatiņās” un klāts ar poliestera vai cita materiāla šķiedru slāni. Līdzīgi kā gultu matračos, atsperes veiksmīgi absorbē un izkliedē cilvēka svaru, kad tas apsēžas dīvānā. Atsperes arī nodrošina labāku atbalstu un ilgāku mēbeles mūžu.

Viena no galvenajām atsperu un putu pildījuma atšķirībām ir forma. Putu dīvāna spilveni ar laiku zaudēs savu formu. Zemas cietības pakāpes putu pildījuma dīvāni ir salīdzinoši lēti, taču tie ātri vien nolietojas un vairs nespēj saglabāt savu sākotnējo formu un komfortu.

Labs variants ir atsperu pildījums, kas papildināts ar putām, piešķirot tām papildu mīkstumu un uzlabojot ērtību, sēžot dīvānā. Taču vienlaikus Jūs neieslīgsit dīvānā, tajā apsēžoties, kā tas nereti ir ar putu pildījuma dīvāniem.

Kas labāks – pīļu vai zosu dūnu pildījums dīvānam?

Gan zosu, gan pīļu dūnas mūsdienās tiek izmantotas dīvānu pildījumos, un parasti šādi mēbeļu modeļi ir dārgāki, jo to ietekmē ekskluzīvais pildījums. Galvenā atšķirība starp pīļu un zosu dūnām ir to “pufīgums” un mīkstuma pakāpe, kas ietekmē to, cik mīksts vai ciets būs dīvāna sēdeklis un spilveni. Pīļu dūnu pildījums parasti ir lētāks un tiek izmantots cietākos pildījumos.

Ko nozīmē FP apzīmējums dūnu pildījumam?

Gan virsjakās un citos apģērbos, guļammaisos, gan arī dīvānos, kuru pildījumā tiek izmantotas dūnas, nereti redzams skaitlis ar mērvienību FP. Tas atbilst angļu valodas vārdiem fill power, kas parāda to, cik lielu platību kubikcollās (1 kubikcolla = apm. 16,4 m3) viena unce (apm. 28 g) dūnu spēj noklāt dīvāna pildījumā. Jo augstāks skaitlis, jo lielāks dūnu daudzums izmantots pildījumā. Piemēram, ja dīvāna pildījums novērtēts ar 700 FP, tas būs ļoti mīksts, un, visticamāk pildījumā izmantotas zosu dūnas. Ja vēlaties stingrāku dīvāna pildījumu, jāizvēlas tādu, kas novērtēts ar 750 un augstāku FP.

