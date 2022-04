AS “Dobeles dzirnavnieks” ražotne. Foto: Paula Čurkste/LETA

AS “Dobeles dzirnavnieks” pirks Lietuvas graudu pārstrādes uzņēmumu “Baltic Mill”, kam pieder vairāki graudu pārstrādes un pārtikas ražošanas uzņēmumi Baltijas valstīs, tostarp arī AS “Rīgas dzirnavnieks” Latvijā.

“Dobeles dzirnavnieka” valdes priekšsēdētājs Kristaps Amsils izteicies, ka līdz ar darījuma noslēgšanu “Dobeles dzirnavnieka” īpašumā nonāks ne tikai ražotne Rīgā, bet arī Lietuvā un Igaunijā. Taču līdz šim no trim iesaistītajām valstīm vērtējumu darījumam sniegusi tikai Latvijas konkurences iestāde. Viņš arī norādīja, ka pozitīvu lēmumu gadījumā “Dobeles dzirnavnieks” plāno izmantot ilgtermiņā uzkrātās zināšanas un investēt ražotņu modernizēšanā un paplašināšanā. “Mūsu plānos ir ne tikai turpināt ražošanu “Rīgas dzirnavniekā”, bet to attīstīt un ieviest jaunus, eksportspējīgus produktus,” sacīja Amsils.

“Baltic Mill” grupai pieder vairāki graudu pārstrādes un pārtikas ražošanas uzņēmumi Baltijas valstīs – vienas no vecākajām un lielākajām dzirnavām “Malsena plius” un makaronu ražotājs “Amber Pasta” Lietuvā, “Rīgas dzirnavnieks” Latvijā un “Balti Veski” Igaunijā.

Zināmu pikantumu darījumam piešķir tieši Latvijas Konkurences padomes lēmums, kurš atzīst, ka “Dobeles dzirnavnieka” un “Rīgas dzirnavnieka” apvienošanās, visticamāk, radīs būtiskus šķēršļus efektīvai konkurencei rudzu un kviešu miltu tirgos gan gala patērētājiem, gan industriālajiem klientiem, kā arī auzu pārslu, miltu maisījumu, makaronu no mīkstajiem kviešu miltiem un putru tirgos gala patērētājiem. Tāpat apvienošanās rezultātā minētājos tirgos būtiski samazināsies konkurences spiediens uz “Dobeles dzirnavnieku”, ko iepriekš radīja tā tuvākais konkurents “Rīgas dzirnavnieks”. Tas radīs apvienotā tirgus dalībnieka dominējošo stāvokli šajos tirgos, tostarp arī būtiski samazinās efektīvu konkurenci, norāda KP savā lēmumā.

Neskatoties uz minētajiem apstākļiem, KP devusi atļauju šim darījumam, jo uzskata, ka “Rīgas dzirnavnieks” atrodas finansiālās grūtībās un uzņēmumam pastāv augsta iespējamība pamest tirgu, ja netiktu īstenota apvienošanās. KP skaidro, ka Eiropas Komisijas pamatnostādnēs par horizontālo apvienošanos novērtēšanu ir noteikts, ka citādi problemātiska apvienošanās tomēr ir saderīga ar kopējo tirgu un var tikt atļauta, ja viena no apvienošanās pusēm ir bankrotējošs uzņēmums vai uzņēmumu grupas daļa. Pieprasot papildu informāciju, KP esot izvērtējis “Rīgas dzirnavnieka” atbilstību šiem kritērijiem un konstatējis, ka izpildās visi kritēriji.

Proti, “Rīgas dzirnavniekam” esot finansiālas grūtības un pastāv iespēja tā iziešanai no tirgus, ja to nepārņems cits uzņēmums. Uz to norādot ne tikai finanšu rādītāji, bet arī KP izmantotie bankrota iespējamības prognozēšanas modeļi. Otrkārt, nepastāvot alternatīvu iegādes iespējas, kas būtu mazāk vērstas pret konkurenci kā paziņotā apvienošanās. Sarunas par apvienošanos tika veiktas ar vairākiem tirgus dalībniekiem, tomēr tās dažādu iemeslu dēļ nav rezultējušās ar darījuma noslēgšanu. Treškārt, esot sagaidāms, ka “Rīgas dzirnavnieks” pametīs tirgu, jo, visticamāk, investori vai cits potenciāls pircējs neizteiks vēlmi pārņemt tā aktīvus.