Foto – EPA. Donalds Tusks

Donalds Tusks: "Polija gatavojas organizēt visu pieaugušo vīriešu militāro apmācību un atbalsta izstāšanos no Otavas konvencijas"







Polijas valdība gatavojas organizēt visu pieaugušo vīriešu militāro apmācību, piektdien paziņojis premjerministrs Donalds Tusks.

Runājot par starptautisko drošības situāciju, Tusks parlamentā paziņoja, ka militārās mācības radīs rezerves spēkus, kas “atbilstu iespējamajiem draudiem”.

ASV prezidenta Donalda Trampa tuvināšanās Maskavai un pēdējo dienu notikumi ir satriekuši sabiedrotos, un Ukrainā un Eiropā pieaug bažas, ka ASV prezidents cenšas piespiest Kijivu pieņemt miera līgumu, kas būtu pa prātam Maskavai.

Polija bažījas, ka gadījumā, ja Ukraina piedzīvos sakāvi vai tiks piespiesta pieņemt Krievijai izdevīgus miera nosacījumus, Krievija pievērsīs savas imperiālistiskās ambīcijas citām kaimiņvalstīm, piemēram, Polijai.

Bijušais premjerministrs un opozīcijā esošās nacionālkonservatīvās partijas “Likums un taisnīgums” (PiS) līderis Jaroslavs Kačiņskis pauda uzskatu, ka papildus vīriešu militārajai apmācībai nepieciešama arī sabiedrības domāšanas maiņa. “Mēs atgriezīsimies pie bruņinieku ētikas un pie tā, ka vīriešiem jābūt arī karavīriem, proti, jāspēj sevi pakļaut pat nāvei,” norādīja Kačiņskis.

“Ja Ukraina zaudēs karu vai pieņems miera, pamiera vai kapitulācijas nosacījumus veidā, kas vājina tās suverenitāti un atvieglo [Krievijas diktatoram Vladimiram] Putinam kontroles iegūšanu pār Ukrainu, tad, bez šaubām, – un mēs visi varam tam piekrist – Polija nonāks daudz sarežģītākā ģeopolitiskā situācijā,” brīdināja Tusks.

Polijas prezidents Andžejs Duda šodien paziņoja, ka iesniedz izskatīšanai Polijas konstitūcijas grozījumus, kas uzliktu valstij par pienākumu katru gadu aizsardzībai tērēt vismaz 4% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

Saskaņā ar NATO mājaslapā pieejamo informāciju pašlaik tikai četras NATO valstis aizsardzībai tērē vairāk nekā trīs procentus no IKP – Polija, kas jau aizsardzībai tērē vairāk nekā 4% no IKP, Igaunija ar 3,43%, ASV ar aptuveni 3,38% un Latvija, kas aizsardzībai pērn tērēja 3,15% no IKP. Tālāk seko Grieķija un Lietuva ar attiecīgi 3,08% un 2,85% no IKP. Vairums pārējo Eiropas valstu, tai skaitā Francija un Lielbritānija, savai aizsardzībai tērē aptuveni 2% no IKP vai nedaudz vairāk.

Duda norādīja, ka vēlas izmantot situāciju, kad Polijas politiķu vidū ir plašs atbalsta aizsardzības stiprināšanai, un iekļaut 4% mērķi valsts pamatlikumā.

Tusks atbalsta izstāšanos no Otavas konvencijas

Polijas premjerministrs Donalds Tusks piektdien paziņojis, ka atbalsta izstāšanos no līguma par kājnieku mīnu aizliegumu.

Līgums par kājnieku mīnu aizliegumu, kas pazīstams arī kā Otavas konvencija, aizliedz izmantot, uzglabāt, ražot un nodot citiem kājnieku mīnas.

Tusks, uzstājoties parlamentā, norādīja, ka sniegs pozitīvu atzinumu par priekšlikumu izstāties no Otavas konvencijas un, iespējams, arī no Dublinas konvencijas par kasešu munīcijas aizliegumu.

Polija aicina Eiropu stiprināt savu aizsardzību, sakaroties ar Krievijas draudiem, un Tusks paziņojis, ka Eiropai ir jāuzsāk bruņošanās sacensība ar Maskavu un šajā sacensībā ir jāuzvar.

Pēdējā mēneša laikā iespēju izstāties no Otavas konvencijas apsvērušas vismaz divas NATO dalībvalstis – Somija un Lietuva.

Lietuva, norādot uz Krievijas radītajiem draudiem, ceturtdien jau pieņēma lēmumu izstāties no Dublinas konvencijas.

“Būsim godīgi, tas nav nekas jauks, nekas patīkams. Mēs to labi zinām,” norādīja Tusks. “Problēma ir tā, ka mūsu apkārtnē tiem, no kuriem mums būtu jābaidās, vai tiem, kas karo viss tas ir.”