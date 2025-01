Donalds Tusks. Foto: EPA/Scanpix/LETA

Tusks aicina ES bruņoties: Šis ir laiks, kad Eiropa nevar atļauties taupīt drošības jomā







Polijas premjerministrs Donalds Tusks trešdien aicinājis Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis ievērojami palielināt aizsardzības izdevumus, lai sasniegtu ASV prezidenta Donalda Trampa izvirzītos mērķus, norādot, ka no tā ir atkarīga bloka izdzīvošana.

Uzrunājot Eiropas Parlamentu (EP), Tusks aicināja Eiropu rīkoties, ņemot vērā Krievijas agresiju. Polija 1.janvārī rotācijas kārtībā pārņēma prezidentūru ES Padomē, un tās moto ir “Drošība, Eiropa!”.

“Šis ir laiks, kad Eiropa nevar atļauties taupīt drošības jomā. Ja Eiropa vēlas izdzīvot, tai jābūt bruņotai,” uzrunājot ES deputātus, norādīja Tusks.

Krievijas atkārtotais iebrukums Ukrainā pamudināja NATO nostiprināt savu austrumu flangu un palielināt ieguldījumus aizsardzībā.

Tramps pieprasījis, lai alianses dalībvalstis palielina aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP). Pašreizējais NATO mērķis ir 2% no IKP. Pagājušajā gadā 23 no NATO 32 dalībvalstīm bija uz pareizā ceļa, lai sasniegtu 2% slieksni, un Polija bija vadošā ar 4,12%.

Tusks mudināja ES dalībvalstis ņemt drošību savās rokās. “Nejautājiet Amerikai, ko tā var darīt mūsu drošības labā. Pajautājiet sev, ko mēs paši varam darīt savas drošības labā,” aicināja Tusks, pārfrāzējot mūžībā aizgājušā ASV prezidenta Džona Kenedija vārdus.