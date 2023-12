“Drīz pase, tāpat kā Dziesmu svētki, būs tikai bagāto izklaide!” Sociālajos tīklos jūtams sašutums par jaunajām pasu cenām

Ilustratīvs foto. Pases maiņa Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Foto: Edijs Pālens/LETA

Jau vēstījām, ka no nākamā gada februāra Latvijā sāks izsniegt jauna parauga pases, līdz ar to no 2024.gada 12.februāra uz pusi pieaugs arī nodevas apmērs par pasu izsniegšanu, liecina Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, ziņoja aģentūra LETA.

Par pases izsniegšanu bērnam līdz 20 gadu vecumam un personām ar atvieglojumiem desmit darba dienu laikā būs jāmaksā 30 eiro līdzšinējo 15 eiro vietā. Valsts nodeva par steidzamu pases izsniegšanu pieaugušajam bez atvieglojumiem divu darba dienu laikā būs 110 eiro līdzšinējo 55 eiro vietā. Savukārt nodeva par paātrinātu pases izsniegšanu bērnam būs 55 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā.

Valsts nodevas par pasu izsniegšanu pēdējo reizi tika noteiktas 2012.gadā. Kopš minētā laika vairāku valsts nodevas veidojošo pozīciju izmaksas ir gandrīz dubultojušās, cenu celšanu pamato PMLP. IeM rosinātie grozījumi paredz, ka valsts nodeva par pases izsniegšanu pieaugušajam bez atvieglojumiem desmit darba dienu laikā būs jāmaksā 60 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā.

Izskanējusī ziņa izraisījusi plašas diskusijas sociālajos tīklos, tostarp tērzēšanas platformā “X”. “60€ par pasi? Neesmu dzejnieks, bet teikšu dzejā: tak ejiet di***. 60€!!!” savu sašutumu pauž “X” lietotāja Ance, norādot, ka tā nav adekvāta summa.

Komentāru ierakstam netrūkst. Citi ironizē, ka 60 eiro restorānā nešķiet daudz, vēl kāds iesaka doties uz randiņu PMLP, lai džeks uzsauc pasi. Tāpat kādam pēkšņi uzradies jautājums, cik maksā nepilsoņa pase.

Pasei ir jābūt iekļautai pilsoņu nodokļu maksājumos!

Esošā parauga pases Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sāka izsniegt 2015.gadā. Personu apliecinošiem dokumentiem to lietošanas laikā aizsardzība pret viltošanu samazinās, tāpēc, lai mazinātu riskus, kas saistās ar viltotu dokumentu izmantošanu, personu apliecinošu dokumentu paraugs periodiski ir jāuzlabo, mainot dizainu un ieviešot jaunākas paaudzes līdzekļus pret viltošanu, izmaiņas pamato PMLP.

Jaunajos pasu paraugos būšot iekļauti “inovatīvi pretviltošanas risinājumi”. Jaunā parauga pases būs biezākas – tajās no 34 uz 42 palielināts lapu skaits.

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu noteikumos un noteikumos par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu vēl būs jāizskata valdībai. PMLP pieļauj, ka izmaiņu ieviešanas datums vēl var tikt koriģēts.

LETA jau 2022.gada oktobrī rakstīja, ka PMLP rīkotajā 9,8 miljonu eiro apjomīgajā iepirkumā par jauna parauga pasu sagatavju izgatavošanu un piegādi pieciem gadiem uzvarējusi Vācijā un Portugālē reģistrētu divu uzņēmumu – “Veridos GmbH” un “Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A.” – apvienība.

Iepirkumā izvēlēts lētākais piedāvājums, un kopumā tiks piegādātas 1 250 000 pasu sagataves.

Par šo jautājumu tika diskutēts arī TV24 raidījumā “Uz līnijas” Skatītājs jautāja, kāpēc ir jāmaksā par personu apliecinošiem dokumentiem, ja tie ir valsts īpašums? Atbildi sniedza PMLP priekšniece Maira Roze.

Viņa paskaidroja, ka tas ir tāpēc, ka šis dokuments ir ne tikai valsts īpašums, bet dod cilvēkam tiesības sevi identificēt. “Jebkuram dokumentam ir arī kaut kāda pašizmaksa,” viņa piebilda.