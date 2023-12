Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Pasu pieteišana izgatavošanai un izsniegšna. Foto: Edijs Pālens/LETA

Par jaunā parauga pasēm nākošgad iedzīvotājiem nāksies maksāt daudz dārgāk







No nākamā gada februāra Latvijā sāks izsniegt jauna parauga pases, līdz ar to no 2024.gada 12.februāra uz pusi pieaugs arī nodevas apmērs par pasu izsniegšanu, liecina Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos.

Esošā parauga pases Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) sāka izsniegt 2015.gadā. Personu apliecinošiem dokumentiem to lietošanas laikā aizsardzība pret viltošanu samazinās, tāpēc, lai mazinātu riskus, kas saistās ar viltotu dokumentu izmantošanu, personu apliecinošu dokumentu paraugs periodiski ir jāuzlabo, mainot dizainu un ieviešot jaunākas paaudzes līdzekļus pret viltošanu, izmaiņas pamato PMLP.

Jaunajos pasu paraugos būšot iekļauti “inovatīvi pretviltošanas risinājumi”.

Jaunā parauga pases būs biezākas – tajās no 34 uz 42 palielināts lapu skaits.

Valsts nodevas par pasu izsniegšanu pēdējo reizi tika noteiktas 2012.gadā. Kopš minētā laika vairāku valsts nodevas veidojošo pozīciju izmaksas ir gandrīz dubultojušās, cenu celšanu pamato PMLP. IeM rosinātie grozījumi paredz, ka valsts nodeva par pases izsniegšanu pieaugušajam bez atvieglojumiem desmit darba dienu laikā būs jāmaksā 60 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā.

Par pases izsniegšanu bērnam līdz 20 gadu vecumam un personām ar atvieglojumiem desmit darba dienu laikā būs jāmaksā 30 eiro līdzšinējo 15 eiro vietā. Valsts nodeva par steidzamu pases izsniegšanu pieaugušajam bez atvieglojumiem divu darba dienu laikā būs 110 eiro līdzšinējo 55 eiro vietā. Savukārt nodeva par paātrinātu pases izsniegšanu bērnam būs 55 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā.

Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu noteikumos un noteikumos par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu vēl būs jāizskata valdībai.

PMLP pieļauj, ka izmaiņu ieviešanas datums vēl var tikt koriģēts.

LETA jau 2022.gada oktobrī rakstīja, ka PMLP rīkotajā 9,8 miljonu eiro apjomīgajā iepirkumā par jauna parauga pasu sagatavju izgatavošanu un piegādi pieciem gadiem uzvarējusi Vācijā un Portugālē reģistrētu divu uzņēmumu – “Veridos GmbH” un “Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A.” – apvienība.

Iepirkumā izvēlēts lētākais piedāvājums, un kopumā tiks piegādātas 1 250 000 pasu sagataves.