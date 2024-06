Drīzumā tiks izmaksātas hipotekāro kredītu kompensācijas par otro ceturksni, šoreiz tās saņems arī likvidējamo banku klienti Linda Tunte

Ekspluatācijā nodots daudzdzīvokļu namu projekts Purvciemā “Hausmaņa terases”. Foto: “Bonava Latvija”

Ieteikt







LA.LV pirms kāda laika jau šķetinājām tēmu par hipotekāro kredītu kompensācijām, ko likvidējamo banku klienti nesaņem.

Reklāma Reklāma

Toreiz mums rakstīja Ruslans: “Esmu hipotekāro kredītu ABLV likvidējamas bankas klients. Pienākot termiņam, kad vajadzētu saņemt atbalstu par pieaugošo procentu maksājumiem, ko valsts līmenī tika pieņemts izmaksāt, es to nesaņēmu. Izrādās, ka ABLV likvidējamas bankas klientiem tas tiek atteikts, jo banka ir likvidācijas procesā, tomēr procentu likme netiek samazināta un tiek iekasēta pēc reglamenta. Sanāk ka AB.LV bankas [Red.- visticamāk, tādā pašā situācijā ir PNB BANK klienti] klienti ir situācijas ķīlnieki. Ko darīt un kur vērsties šajā jautājumā?”

Atbildīgās iestādes toreiz savus komentārus sniedza atturīgi – Valsts ieņēmumu dienests rosināja sazināties ar kredītiestādēm, kurās saņemti kredīti, savukārt Latvijas Banka ieteica sazināties ar Finanšu ministriju.

Lai nu kā – tam šobrīd vairs nav lielas nozīmes. No Ruslana saņēmām priecīgu ziņu – viņš piefiksējis, ka turpmāk atbalstu varēs saņemt arī likvidējamo banku klienti. Ruslans saka paldies LA.LV, uzskatot, ka publikācija medijos ir palīdzējusi pievērst uzmanību.

Pozitīvas izmaiņas patiešām ir!

Arī likvidējamo kredītiestāžu hipotekāro kredītu ņēmējiem kompensēs daļu no samaksātajiem procentiem, ja kredīta līgums noslēgts līdz 2023. gada 31. oktobrim un hipotekārā kredīta atlikums nepārsniedz 250 000 eiro. To paredz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma grozījumi, kas stājas spēkā 5. jūnijā. Likums no šī gada 1. janvāra nosaka kompensāciju banku klientiem par hipotekārā kredīta procentu maksājumiem. Kompensācijas tiek finansētas no kredītiestādēm ieviestā hipotekārā kredīta ņēmēju aizsardzības nodevas.

Kā norādīts LVportals.lv skaidrojumā, gan šī nodeva, gan atbalsts kredītņēmējiem 2024. gadā ir noteikts Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8.4 pantā. Tiek kompensēti 30% no samaksātajiem procentiem, bet nepārsniedzot divus procentpunktus no periodam noteiktās procentu likmes (kopējās aizņēmuma likmes).

Ārpus šāda atbalsta palikuši likvidējamo banku klienti, kuri arī maksā hipotekāros kredītus un procentus. Saeimā apspriežot likuma grozījumus, runa ir bijusi par vienas kredītiestādes – likvidējamās “ABLV Bank” – klientiem.

Grozījumu anotācijā norādīts, ka lielu daļu no likvidējamās “ABLV Bank” klientiem ir pārņēmusi banka “Citadele”, taču daļa joprojām atrodas “ABLV Bank” bilancē. Šie klienti turpina maksāt paaugstinātos “Euribor” procentus par hipotekāro kredītu, taču nevar pretendēt uz kompensāciju par kredīta procentu maksājumiem, jo likums to neparedz.

No likuma pārejas noteikumiem izriet, ka likvidējamās “ABLV Bank” klienti, kas kvalificējas atbalstam, kompensāciju saņems arī par šī gada pirmajiem diviem ceturkšņiem.

Reklāma Reklāma

Pārejas noteikumos ar grozījumiem papildus noteikts, ka nodevas maksātājiem, kuriem ir uzsākts maksātnespējas process vai likvidācija (arī pašlikvidācija), ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. jūlijam jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) šīs nodevas deklarācija par 2024. gada otro ceturksni, kurā jāiekļauj informācija arī par pirmo ceturksni, un līdz 23. jūlijam nodeva jāiemaksā valsts pamatbudžeta speciāli šim nolūkam izveidotā ieņēmumu kontā.

Nodevas maksātājam līdz 10. jūlijam par 2024. gada otro ceturksni, iekļaujot informāciju arī par pirmo ceturksni, VID EDS jānorāda informācija par katru kompensācijas kritērijiem atbilstošo hipotekārā kredīta ņēmēju – viņa vārds, uzvārds, personas kods, konta numurs, uz kuru jāpārskaita kredīta procentu kompensācija, un aprēķinātā kompensācijas summa.