Volodimirs Zelenskis
“Drosme ir kas vairāk nekā medaļas.” Zelenskis aizstāv diskvalificēto Ukrainas skeletonistu un pārmet Krievijai olimpisko principu pārkāpšanu 0

17:25, 12. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka Ukrainas skeletonists Vladislavs Heraskevičs vēlējās šodien uz starta iziet ne tikai kā sportists, kurš pārstāv savu valsti, bet arī kā savas zemes patriots, godinot un pieminot karā kritušos tautiešus. Par to viņu nolēma sodīt. Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK), diskvalificējot Ukrainas skeletonistu no 2026. gada ziemas olimpiskajām spēlēm, pēc daudzu domām, demonstrēja klaju atbalstu agresorvalstij.

Incidentu komentējis arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš skeletonistam paudis atbalstu.

Atgādinām, ka uz sportista ķiveres bija attēloti karā nogalinātie Ukrainas sportisti – vairāk nekā 20 cilvēku.

“Sports nenozīmē aizmāršību, un olimpiskajai kustībai vajadzētu palīdzēt apturēt karus, nevis spēlēt agresora rokās. Diemžēl Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmums diskvalificēt Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču pasaka daudz ko.

Tas noteikti neatspoguļo olimpiskos principus, kas balstās taisnīgumā un atbalstā mieram.

Es pateicos mūsu sportistam par viņa skaidro nostāju. Viņa ķivere ar kritušo Ukrainas sportistu portretiem ir goda un piemiņas vēstījums. Tas ir atgādinājums visai pasaulei par Krievijas agresiju un neatkarības cīņas cenu. Un tas nepārkāpj nevienu noteikumu.

Krievija pastāvīgi pārkāpj olimpiskos principus un izmanto Olimpiskās spēles kara nolūkiem. 2008. gadā tā karoja pret Gruziju, 2014. gadā okupēja Krimu, bet 2022. gadā uzsāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā.

Arī tagad, 2026. gadā, neskatoties uz daudzajiem aicinājumiem ievērot pamieru olimpisko spēļu laikā, Krievija tos ignorē, pastiprinot raķešu un bezpilota lidaparātu triecienus pret mūsu enerģētikas infrastruktūru un iedzīvotājiem.

Krievija pilna mēroga kara laikā nogalinājusi 660 Ukrainas sportistus un trenerus. Simtiem mūsu sportistu vairs nekad nevarēs piedalīties olimpiskajās spēlēs vai citās starptautiskās sacensībās.

Tajā pašā laikā 13 Krievijas sportisti pašlaik atrodas Itālijā un startē olimpiskajās spēlēs. Lai gan viņi sacenšas zem “neitrāla” karoga, patiesībā daudzi publiski atbalsta Krievijas agresiju un Ukrainas teritoriju okupāciju. Tieši viņiem, manuprāt, būtu jāpiemēro diskvalifikācija.”

“Mēs lepojamies ar Vladislavu un viņa rīcību. Drosme ir kas vairāk nekā tikai medaļas,” Zelenskis rakstīja savā oficiālajā “Telegram” kanālā.

Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Ukrainas prezidents Heraskevičam piešķīris Brīvības ordeni par nesavtīgu kalpošanu Ukrainas tautai, pilsonisko drosmi un patriotismu, aizstāvot brīvības ideālus un demokrātiskās vērtības.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

