23:41, 11. februāris 2026
Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” atklāj interesantu saistību starp krieviem un šī gada olimpiskajām spēlēm.

Slaidiņš atklāj, ka starp sportistiem, kuri ir saņēmuši uzaicinājumu piedalīties šī gada olimpiskajās spēlēs, ir cilvēki, kuri pārstāv tās organizācijas, kas karo pret Ukrainu – nodrošina krievus ar droniem, ģeneratoriem, veic jauniešu militarizētu izglītošanu un popularizē kara naratīvu.

