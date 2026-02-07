“Paldies LTV par šausmīgo komentēšanu, pārslēdzu uz Eurosport kanālu!” Latvieši ecējas par Olimpisko spēļu tiešraidi 1
Piektdien Itālijā četrās dažādās vietās tika atklātas 25. ziemas olimpiskās spēles, kurās Latvija būs pārstāvēta ar vēsturē lielāko delegāciju – 68 sportistiem.
Latvijas delegācijas karognesējs atklāšanas ceremonijā Milānā bija hokejists Kaspars Daugaviņš, bet Kortīnā – kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane.
Tomēr šo skaisto brīdi daudziem šķiet pabojājuši vietējie olimpiādes komentētāji LTV. Soctīklos bija lasāma liela šūmēšanās, ka komentāru atklāšanas ceremonijas laikā bijis par daudz un citi pat pārslēguši citu sporta kanālu.
Daļa skatītāju komentējuši atklāšanas tiešraidi skarbiem vārdiem, tomēr netrūkst to, kuri norādīja tieši pretējo – ir paticis uzzināt interesantus faktus un galu galā komentētājiem maksā par runāšanu, ne klusēšanu.
Jau ziņots, ka Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
Latvijas delegācijā būs 68 sportisti, kas ir visu laiku lielākā pārstāvniecība ziemas olimpiskajās spēlēs, taču jau tagad zināms, ka uz starta izies mazāks skaits atlētu.
Latvijas sportisti, kuri iekļauti Latvijas delegācijā Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs:
Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers, Edgars Mise (visi – biatlons), Jēkabs Kalenda, Matīss Miknis, Lauris Kaufmanis, Mairis Kļava, Renārs Grantiņš, Arnis Bebrišs, Edgars Ungurs, Dāvis Kaufmanis, Edgars Nemme (visi – bobslejs), Emīls Indriksons, Marta Andžāne (abi – skeletons), Elvis Merzļikins, Artūrs Šilovs, Kristers Gudļevskis, Uvis Jānis Balinskis, Alberts Šmits, Oskars Cibuļskis, Ralfs Freibergs, Roberts Mamčics, Jānis Jaks, Kristaps Roberts Zīle, Kristiāns Rubīns, Renārs Krastenbergs, Dans Ločmelis, Kaspars Daugaviņš, Martiņš Dzierkals, Rihards Bukarts, Rūdolfs Balcers, Zemgus Girgensons, Eduards Tralmaks, Anrī Ravinskis, Teodors Bļugers, Roberts Bukarts, Oskars Batņa, Haralds Egle, Sandis Vilmanis (visi – hokejs), Kristers Aparjods, Gints Bērziņš, Elīna Ieva Bota, Kendija Aparjode, Mārtiņš Bots, Roberts Plūme, Eduards Ševics-Mikeļševics, Lūkass Krasts, Marta Robežniece, Kitija Bogdanova (visi – kamaniņu sports), Patrīcija Eiduka, Kitija Auziņa, Linda Kaparkalēja, Samanta Krampe, Raimo Vīgants, Lauris Kaparkalējs, Niks Saulītis (visi – distanču slēpošana), Dženifera Ģērmane, Liene Bondare, Elvis Opmanis (visi – kalnu slēpošana), Deniss Vasiļjevs, Fedirs Kulišs (abi – daiļslidošana), Roberts Krūzbergs, Reinis Bērziņš (abi – šorttreks).