Rīga, tu esi skaista! Fotogrāfa iemūžinātie kadri ļauj ieraudzīt pilsētu citā gaismā

1. februāris 2026
Kad visu valsti pārņēmis sals un Latvijas likteņupe Daugava aizsalusi, tas ir brīdis, ko vērts iemūžināt. Fotogrāfs Egons Lācis to izdarījis nevainojami, daloties ar elpu aizraujošu ziemas bilžu galeriju un ļaujot aplūkot pilsētu no pavisam cita skatpunkta.

No bērniem ar ragaviņām līdz ziemas pastaigu baudītājiem, kas devušies uz Daugavas ledus – fotogrāfs iemūžinājis pilsētas iedzīvotājus mirkļos, kurus ikdienā varētu palaist garām.

Kameras priekšā nonākuši arī elektroskūteru vadītāji un velosipēdisti – ikviens atradis savu veidu, kā izbaudīt ziemu.

Citi vienkārši devušies nesteidzīgā pastaigā ar karstu kafiju pa Daugavas krastu vai izmantojuši izveidotos slidceļus uz ledus. Pie Lielā Kristapa drošību uzraudzījusi arī pašvaldības policija un glābēji, neko neaizliedzot, bet brīdinot par piesardzību.

Pārējais – jāredz pašiem. Aplūko galeriju un izbaudi noskaņu!

