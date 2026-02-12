Sūdzambībele vai varoņdarbs? Kurš ziņoja Maestro par dziesmu svētku “Manai dzimtenei” aizkulisēm? 0
Biedrības “Manai Dzimtenei” valdes loceklis un diriģents Guntars Ķirsis TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” atbild uz Maestro Raimonda Paula kritiku par dziesmu svētku “Manai dzimtenei” skandālu.
Ķirsis, atbildot uz Maestro izteikumiem par “Manai Dzimtenei” dziesmu svētku rīkošanu, saka, ka atslēgas vārdi šajā visā ir “man jau ziņoja”. Viņš saka, ka komentēt Maestro teikto nevar, jo tas nav viņu uzdevums. Vienlaikus Ķirsis neslēpj, ka zina, kas Maestro nodeva aizkulisēs notiekošā informāciju, bet šobrīd neesot īstais laiks, lai par to publiski runātu.
