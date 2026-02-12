Jau trešā operācija trīs dienu laikā pēc katastrofālā kritiena. Lindsejas Vonas tēvs cer, ka meita šoreiz nāks pie prāta 3
Amerikāņu slēpošanas leģenda Lindseja Vona vakar atklāja, ka viņai veikta jau trešā operācija olimpiskajās sacensībās traumētajai kājai, tas ir – tikai trīs dienas pēc šausminošā kritiena nobraucienā 2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs, – tas iznīcināja viņas cerības cīnīties par medaļu, sacenšoties plēstu ceļgala krustenisko saiti.
“Šodien man bija trešā operācija, un tā bija veiksmīga,” Vona rakstīja Instagram kontā, pievienojot foto, kurā redzama slimnīcas gultā.
“Veiksmes nozīme šodien ir pilnīgi citāda nekā pirms dažām dienām. Es progresēju, lēnām, bet zinu, ka būs kārtībā.” Viņa pateicās visiem medicīnas darbiniekiem, draugiem, ģimenei un cilvēkiem visā pasaulē, kuri sūtījuši mīlestību un atbalstu, kā arī apsveica komandas biedrus un visus Team USA sportistus, kuri iedvesmo viņu un dod iemeslu priecāties par citu panākumiem.
Trešā operācija nozīmē ilgstošu atlabšanu, rehabilitāciju un smagu darbu, lai atgūtu kustību spējas un spēku. Vona saka, ka progress ir lēns, bet viņa tic, ka pārvarēs šo posmu. Šis incidents atgādina, cik smagas un neprognozējamas var būt sacensību traumas, pat pasaules līmeņa sportistiem, un cik nozīmīga ir īpaša medicīnas aprūpe un emocionāls atbalsts.
Vona, kurai ir 41 gads, krustenisko saiti saplēsa kritiena laikā Šveicē aptuveni nedēļu pirms spēļu sākuma Milānā-Kortinā. Tagad viņa aizķēra vārtus pirmajā olimpiskajā nobraucienā, krita un ar helikopteru tika nogādāta slimnīcā.
Viņas tēvs, Alans Kildovs, cer, ka šī operācija iezīmē meitas karjeras beigas. “Viņai ir 41 gads, un šis ir karjeras beigas,” Kildovs sacīja Associated Press. “Vairs nebūs slēpošanas sacīkšu, kamēr vien es varu kaut ko teikt.”