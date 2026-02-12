Ilustratīvs foto.
Foto: Evija Trifanova/LETA

"Noņems ēdienu, bet svēto pudeli…" Daudziem bērniem Latvijā nākas noskatīties, kā vecāki dod priekšroku alkoholam

16:44, 12. februāris 2026
Ne reizi vien, stāvot veikala rindā pie kases, cilvēkiem nākas redzēt skatus, kas liek dusmās vārīties. Nelabvēlīgu ģimeņu Latvijā ir gana daudz, taču vēl drūmāku kopējo ainu rada lielais alkohola patēriņš sabiedrībā, kas nereti situāciju padara vēl satraucošāku. Jau iepriekš portālā LA.LV šie temati ir aktualizēti.

Piemēram, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājs un Ārlietu komisijas deputāts (P) Edmunds Cepurītis skaidroja, ka Latvijai alkohols izmaksā ļoti dārgi: “Mēs Saeimā skatījāmies, ka mēs kā sabiedrība subsidējam alkohola nozari.”

Viņš piebilda, ka pie izmaksām jāskaita ne tikai veselības aprūpe un sociālie pakalpojumi, bet arī naudā nemērāmas lietas – vardarbība ģimenē, izjukušas attiecības, kuru pamatā nereti ir pārmērīgs alkohola patēriņš.

Sociālo mediju platformā “Threads” šis jautājums aktualizējies pēc tam, kad Oskars aprakstīja situāciju, kuru novērojis veikalā: “Pirmdienas vakars, stāvu rindā pie veikala kases, priekšā kāda dāma ar mazu puiku, groziņā padsmit alus pudeles un bundžas, kā arī dažas pārtikas preces un limonāde bērnam.”

Vīrietis turpina stāstu un atklāj, ka kopējā summa dāmai bijusi negaidīti liela, kā rezultātā no pirkuma tika izņemta limonādes pudele bērnam.

Arī Gita piekrīt, ka tā ir problēma: “Jā, ļoti liela problēma. Un mēs jau ikdienā redzam tikai aisberga redzamo daļu. Ir ļoti liela daļa tā saukto funkcionējošo alkoholiķu, kam ikvakara grādīgā glāze ir daudz ierastāka nekā vienkārša ūdens glāze.”

Arī Evija veikalā redzējusi līdzīgu situāciju: “Briesmīgi izskatās, ka māte ar 12 gadus vecu dēlu iepērkas. Dēls krāmē iepirkuma maisiņu un tajā liek alus bundžas.”

Savukārt Linda uzskata, ka tas vēl nenozīmē, ka cilvēks ir alkoholiķis: “Es arī pirku trīs litrus vīna, bet taisīju gaļu vīna mērcē, nevis dzēru. Situācijas ir dažādas – varbūt kāds palūdza sapirkt ballītei vai cilvēks gatavojās kādam pasākumam. Kādēļ pēc tā, ka kāds pērk astoņas pudeles alus, viņš uzreiz tiek nosaukts par alkoholiķi?”

“Mazāk skatieties uz citiem, vairāk uz sevi,” viņa piebilst.

“Jā, šādi gadījumi ir pat pretīgi. Esmu pirkusi bērnam atņemtos produktus un paralēli izlamājusi šādus bezatbildīgus cilvēkus,” komentāru sadaļā atzīstas Agnese.

Arī Laura uzskata, ka alkohols Latvijā tiek normalizēts, un tas ir skumji.

Savukārt Iveta atklāj skarbu realitāti: “Alkoholam un cigaretēm šādiem cilvēkiem nauda vienmēr atradīsies. Noņems nost ēdienu, bērnam mantas, bet svēto pudeli nopirks.”

Kas sakāms citiem lietotājiem?

