Foto: ekrānuzņēmums no video

“Dusmas un spēcīga vēlme atriebties!” Krievija izpilda gūstekņu nāvessodus, neraizējoties par lieciniekiem Ieteikt







Dronu tiešraides ļauj Ukrainas spēkiem vērot, kā kara noziegumi notiek reāllaikā, apgalvo karavīri. Tā raksta New York Times.

Reklāma Reklāma

Pagājušā gada rudenī kādā pirmdienas rītā ukraiņu dronu piloti kārtējo reizi kļuva par lieciniekiem šausminošai aina – drons tiešsaistē rādīja, kā Krievijas karavīri pavērsa ieročus pret diviem ukraiņiem, kuri, šķiet, padevās, un tad, kā redzams videoierakstā, tika nošauti no tuva attāluma.

Video, ko sniedza pilots ar izsaukuma zīmi “One Two”, tika verificēts gan laikraksta The New York Times, gan bezpeļņas organizācijas Centre for Information Resilience. Tajā, kā tiek uzskatīts, redzama ukraiņu karavīru nogalināšana pie Novoivanovkas ciema Kurskas apgabalā, Krievijā.

“Tur nebija neviena pieklājīga vārda – mūs pārņēma dusmas un spēcīga vēlme atriebties,” sacīja 26 gadus vecais pilots no Ukrainas 15. Mobilā robežapsardzes vienības.

Tikmēr, kamēr ASV cenšas panākt pamieru Ukrainā, pieņemot Krievijas pozīcijas, daudzi ukraiņi jautā – vai Krievijas kara noziegumu pierādījumi vienkārši tiks aizmirsti? Prezidents Tramps ir paudis vēlmi atjaunot attiecības ar Krieviju un izbeigt karu vai samazināt ASV atbalstu Ukrainai, kāds tika nodrošināts prezidenta Džo Baidena laikā.

ASV nesen informēja Eiropas amatpersonas, ka tā izstājas no starptautiskās grupas, kas izmeklēja kara noziegumus Krievijas vadības līmenī. Tāpat beigta ASV finansēšana Ukrainas bērnu, ko Krievija ir deportējusi, izsekošanai.

Lai gan kara noziegumos apsūdzētas abas puses, Krievija ir saskārusies ar daudz vairāk pierādījumiem un apsūdzībām, tai skaitā no ANO, cilvēktiesību organizācijām un Ukrainas varas iestādēm. Pēdējo mēnešu laikā krievu karavīri tikuši apsūdzēti Ukrainas karavīru nogalināšanā pēc padošanās, pārkāpjot Ženēvas konvenciju, kas paredz gūstekņu aizsardzību.

ANO ziņojumā nesen tika brīdināts par “satraucošu pieaugumu” ukraiņu gūstekņu izpildījumos. Ukrainas cilvēktiesību ombuds decembrī paziņoja, ka kopš kara sākuma nogalināti 177 ukraiņu karagūstekņi, no kuriem 109 – tikai 2024. gadā. Vēl vismaz 25 gūstekņi nogalināti kopš tā laika, liecina ukraiņu organizācijas Molfar analīze. The New York Times šo skaitu patstāvīgi nav apstiprinājis.

“Šī varētu būt viena no lielākajām apzinātu gūstekņu slepkavību kampaņām mūsdienu vēsturē,” februārī sacīja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.

Reklāma Reklāma

Krievijas Aizsardzības ministrija atteicās komentēt šos apgalvojumus, lai gan Kremlis atkārtoti ir noliedzis jebkādus kara noziegumus Ukrainā.

Pieci ukraiņu dronu piloti intervijās apstiprināja, ka tiešsaistes dronu video viņi redzējuši, kā kolēģi padodas un tiek nogalināti. Šādi video Telegram platformā kļuvuši par ikdienu. Daži krievu karavīri pat paši publicē video, kur redzama neapbruņotu ukraiņu nogalināšana – neaizsargātība un nesodāmības sajūta ir redzama atklāti.

Ja agrāk kara noziegumi notika slepenībā un tika atklāti tikai vēlāk, tad dronu laikmetā viss notiek tiešraidē. Piemēram, 30. septembrī netālu no Pokrovskas 16 ukraiņu karavīri pēc padošanās tika nošauti, apgalvo Ukrainas ģenerālprokuratūra.

10. oktobrī Kurskā deviņi ukraiņu dronu operatori tika piespiesti izģērbties līdz apakšveļai un gulēt ar seju uz leju, pirms viņus nošāva. Video bija tik skaidrs, ka viena no mātēm atpazina savu dēlu.

Janvārī plaši izplatīts video, kas, kā apgalvo prokuratūra, rādīja sešu ukraiņu izpildi pie Doneckas. Klipā dzirdami krievi sakām: “Šis ir mans. Nofilmē mani, pie velna!” Video beidzas ar septīto ukraiņu guļam uz zemes, viņa liktenis paliek nezināms.

Lai gan video precīzu atrašanās vietu neizdevās neatkarīgi pārbaudīt, tajā redzamajiem vīriešiem bija dzelteni apsēji uz rokām, kādus parasti valkā Ukrainas spēki. Viens no karavīriem tika identificēts kā krievs Oļegs Jakovļevs, izmantojot atklātos avotus, ko vēlāk apstiprināja arī Financial Times.

Kopš augusta beigām ANO cilvēktiesību uzraudzības misija Ukrainā dokumentējusi 29 gadījumus, kuros Krievijas karavīri nogalinājuši vismaz 91 ievainotu Ukrainas karavīru, tostarp arī iepriekš aprakstīto epizodi, ko redzēja pilots “One Two”. ANO pārstāvji analizējuši video un foto materiālus, kas publicēti Ukrainas un Krievijas kanālos, intervējuši lieciniekus un apstiprinājuši, ka izpildes notikušas netālu no Krievijas uzbrukuma vietām, norādīja misijas vadītāja Danielle Bell.

“Tas ir šausminoši,” sacīja Bell. “Un tie ir tikai gadījumi, kurus esam novērtējuši kā ticamus un uzticamus.”

Tajā pašā pusgadā ANO dokumentēja tikai vienu gadījumu, kad Ukrainas spēki nogalināja ievainotu Krievijas karavīru, piebilda Bell.

Viņa nespekulēja par iemesliem, kāpēc nāvessodu skaits pieaudzis. Taču pēc Ukrainas iebrukuma Kurskā augustā, daži eksperti uzskata, ka Krievijas spēki varētu mēģināt iebiedēt Ukrainas potenciālos iesaukumos un atturēt savus karavīrus no padomāšanās par padošanos, jo ukraiņi varētu vēlēties atriebību.

Krievijas karavīri, kuri tika sagūstīti pēc ukraiņu gūstekņu izpildēm, liecinājuši nopratināšanās, ka viņiem bijis dots rīkojums nogalināt ieslodzītos, pat ja viņi bija padevušies un atdevuši ieročus, liecina Ukrainas Speciālo spēku publicēts rediģēts video.

“Ukrainas karavīri sāka bēgt pēc pavēles atskanēšanas pa rāciju – ‘atklāt uguni’,” teikts video. “Un tika atklāta uguns.”

Martā, kad Krievijas spēki mēģināja atkārtoti ieņemt Kursku, parādījās fotoattēli ar ukraiņu gūstekņiem ar sasietām rokām aiz muguras. Cits video, ko The New York Times nevarēja neatkarīgi pārbaudīt, rādīja šos pašus karavīrus mirušus, trim no viņiem asiņojot no pakausī. Video uzņemtais cilvēks lietoja lamuvārdus, skaitot līķus kamerai.

Rīkojumi, visticamāk, nāk no augšas, sacīja analītiķi. Krievijas Drošības padomes vietnieks, bijušais prezidents Dmitrijs Medvedevs, pēc tam, kad Ukrainas “Azov” vienība publicēja video, kurā redzams, kā ukraiņu karavīrs šauj uz, iespējams, ievainotu krievu karavīru, Telegram platformā rakstīja:

“Izpildīt, izpildīt un vēlreiz izpildīt.” Vašingtonā bāzētais Kara pētījumu institūts oktobrī paziņoja: “Krievijas komandieri, šķiet, vispārīgi atbalsta, veicina vai tieši pavēl ukraiņu gūstekņu izpildes.” Dronu piloti stāsta, ka, redzot video, kur krievi pavērš ieročus uz ukraiņiem, viņi bieži apklust un noskatās, kā viņu biedrus nošauj. Tad viņi lādējas.

Viens komandieris ar izsaukuma vārdu “Madara” (no japāņu mangas) teica, ka joprojām viņu vajā aina, kur krievu karavīrs bez vilcināšanās nošāva četrus ukraiņus, kuri guļ uz vēdera ierakumā pie Časivjaras.

Cits militārās izlūkošanas virsnieks no 110. brigādes, ar segvārdu “Vectētiņš”, aprakstīja video, kur četri ievainoti ukraiņi tiek izvesti no patvertnes un atbruņoti, bet trīs no viņiem vēlāk nošauti uz ielas. Tā bija viena no trim izpildēm, ko viņš redzējis Donbasa reģionā komandpunkta dronu tiešraidēs pēdējā gada laikā.

“Sliktākais bija bezspēcība – mēs nevarējām viņiem palīdzēt,” sacīja Vectētiņš.

Pēc ukraiņu karavīru nogalināšanas 11. novembra rītā, “One Two” teica, ka komandieri vēlējās atriebties. Trīs dronu vienību piloti tikās videokonferencē. Viens no ukraiņu droniem izsekoja piecus krievu karavīrus – divus šāvējus un trīs, kas stāvēja blakus, sniedzot tiešraidi viņu kustībām mežā.

Desmit citi droni pievienojās, ielenkot viņus. Tad, pēc “One Two” teiktā, “mēs atklājām uguni un viņus iznīcinājām.”

Video vari noskatīties šeit.