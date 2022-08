Foto: Edijs Pālens, LETA

Dzalbs: Balstvakcināciju pret Covid-19 iesakām veikt pirms plašas saslimšanas sākuma rudenī







Notiek pāreja uz vienas sezonālās baltvakcinācijas pret Covid-19 principu – līdzīgi kā ar gripas vakcīnu, kuru noteiktām iedzīvotāju grupām rekomendē veikt, pirms sākas plašāka saslimšana, piektdien Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) un Nacionālais veselības dienesta (NVD) organizētajā preses konferencē informēja Imunizācijas valsts padomes loceklis un ģimenes ārsts Ainis Dzalbs.

Līdzīgs princips attiecībā uz vakcinēšanos pret Covid-19 tiek rekomendēts gan Latvijā, gan arī citās, tostarp lielākajās un attīstītākajās valstīs, norādīja Dzalbs.

Pēc speciālista teiktā, Imunizācijas valsts padome ir intensīvi sekojusi līdzi pētījumiem par Covid-19, jaunumiem par vakcīnām, kā arī citu valstu pieredzei. Padome ir noformējusi tās ieskatā labākās rekomendācijas valstij, ko iesaka realizēt politikas veidotājiem.

Balstoties uz pašlaik pieejamo zinātnisko informāciju, iepriekšējo pieredzi un citu valstu pieredzi, vakcinācija pret Covid-19 joprojām ir efektīvākais un drošākais veids, kā novērst smagu slimības gaitu, līdz minimumam samazināt hospitalizācijas un nāves risku, kā arī būtiski samazināt veselības aprūpes sistēmas pārslodzi, tai skaitā arī primārajai veselības aprūpei, uzsvēra Dzalbs.

Kā norādīja Imunizācijas valsts padomes pārstāvis, lielākās valstis, piemēram, ASV, ik mēnesi apkopo datus un salīdzina smagas slimības gaitu un mirstību vakcinēto un nevakcinēto iedzīvotāju vidū. Arī šobrīd, kaut arī šķiet, ka ar Covid-19 omikrona variantu saslimšana ir vieglāka, nevakcinētajiem iedzīvotājiem risks slimot smagi un nomirt ir desmit reizes lielāks, sacīja Dzalbs.

Kā skaidroja speciālists, turpmāk par oriģinālajām vakcīnām tiks dēvētas pašlaik pieejamās vakcīnas, bet par pielāgotajām vakcīnām – šai sezonai specifiski papildinātās vakcīnas, piemēram, bivalentās vakcīnas, kas šosezon būs piemērotas oikrona variantiem.

Bivalentās vakcīnas ir tādas, kuru sastāvā ir antigēns pret diviem vīrusa tipiem – pret klasisko un pret omikrona variantu, norādīja Imunizācijas valsts padomes pārstāvis. Tādā veidā, kā liecina pētījumi, tiek garantēta ievērojami lielāka aizsardzība pret Covid-19 kopumā. Spriežot pēc laboratoriju datiem, kā atzīmēja Dzalbs, antivielu sintēze, kas ir specifiska omikrona variantam, ir astoņas reizes izteiktāka nekā tad, ja tiek lietotas oriģinālās vakcīnas.

Absolūtajam iedzīvotāju vairākumam kopš pēdējās vakcīnas saņemšanas ir pagājuši vismaz seši mēneši, kas ir rekomendētais revakcinācijas laiks, norādīja speciālists, sakot, ka tas nozīmē, ka lielākajai sabiedrības daļai šoruden būs nepieciešama balstvakcinācija.

Kā atzīmēja Dzalbs, pārslimošana nevar būt pielīdzināma vienai vakcīnas devai, jo tā nodrošina īslaicīgu imunitāti – līdz 60 dienām. Turklāt imunitāte, kas izveidojas pārslimošanas rezultātā, ir tipiska vienam slimības tipam un nesniedz tik plašu aizsardzību kā vakcīna, minēja padomes pārstāvis.

Tiem iedzīvotājiem, kuri ir nesen pārslimojuši Covid-19, tiek rekomendēts jau pēc mēneša saņemt vakcīnu. Arī nesen pārslimojušajiem ir dokumentēta papildu aizsardzība pret slimību, un, kombinējot pārslimošanas imunitāti ar vakcināciju, iespējams, varētu iegūt efektīvāko imunitāti, pieļāva speciālists.

Šoruden un arī turpmāk vakcīnu pret Covid-19 varēs saņemt kopā ar citām vakcīnām – pret gripu, ērču encifalītu, stinguma krampjiem un citām slimībām, atzīmēja Imunizācijas valsts padomes loceklis.

Tāpat iespējama būs heterologā vakcinācija – ja iepriekš ir saņemta citu ražotāju vakcīna, turpmāk varēs vakcinēties arī ar jaunajām vakcīnām. Pēc Dzalba teiktā, heterologā vakcinācija nodrošina labu un atsevišķos gadījumos pat pārāku aizsardzību pret slimību.

Pielāgoto vakcīnu ražotāji ir “Moderna” un “Pfizer”.

Pielāgotās vakcīnas ir plānotas bērniem no 12 gadu vecuma, bet jaunākiem – no 5 līdz 11 gadu vecuma – ir piemērotas oriģinālās vakcīnas.

Kā norādīja Dzalbs, vakcinēšanās ir rekomendēta visām iedzīvotāju grupām, neatkarīgi no blakusslimībām, jo ieguvums no vakcinācijas ir visiem, taču svarīgākais būtu pēc iespējas ātrāk nodrošināt vakcināciju tiem iedzīvotājiem, kuriem ir vidēji smaga un smaga imūnsupresija, piemēram, onkoloģijas slimniekiem un orgānu transplantācijas pacientiem. Īpaši vakcīnas tiek rekomendēts saņemt arī sociālo aprūpes centru iemītniekiem un darbiniekiem, iedzīvotājiem no 65 gadu vecuma, pacientiem ar hroniskām saslimšanām, kā arī veselības aprūpes darbiniekiem.