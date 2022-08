Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Valdība atceļ obligāto prasību studentiem un veselības aprūpes darbiniekiem būt vakcinētiem pret Covid-19







Valdība otrdien atcēla obligāto prasību studentiem un veselības aprūpes darbiniekiem būt vakcinētiem pret Covid-19.

Noteikumu grozījumi nosaka, ka turpmāk koledžās un augstskolās studējošajiem ir nepieciešams vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts tikai, lai piedalītos studiju programmas praksē vai praktiskās daļas apguvē tematiskajā jomā “Veselības aprūpe”, ja attiecīgā izglītības iestāde ir pieņēmusi lēmumu par sertifikāta nepieciešamību.

Darba devējiem tiek saglabātas tiesības prasīt, lai darbavietās, kur ir augsts Covid-19 izplatības risks, darbinieks būtu veicis vakcināciju.

Kā norādīts grozījumu projekta anotācijā, svarīga ir aktuālā vakcinācija, kas spēj pasargāt cilvēku no smagas saslimšanas un nāves. Tādējādi tiek aktualizēta arī “pilnībā vakcinētas personas” definīcija, vairs neminot to, kad veikta vakcinācija vai no kura datuma cilvēks skaitās vakcinēts, bet uzsverot, ka cilvēks ir vakcinēts ar tādu vakcīnas devu skaitu, kas konkrētajā laika periodā nodrošina vakcīnas izraisītu aizsardzības efektu.

Tādējādi no šī gada 1.septembra pilnībā vakcinēta persona ir persona, kurai ievadīts atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijā vai Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē publicētajā Vakcinācijas rokasgrāmatā pilnam pirmreizējās vai balstvakcinācijas kursam paredzētais Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētas vai Pasaules Veselības organizācijas noteiktais vakcīnas devu skaits.

Vakcīnas lietošanas instrukcijā un Vakcinācijas rokasgrāmā ir norādīta vakcinācijas shēma, nepieciešamais vakcīnu devu skaits, vakcinācijas intervāli un vakcīnas efektivitātes ilgums, lai iedzīvotāji iegūtu maksimālo vakcīnas radīto aizsardzību, norādīts grozījumu anotācijā.

Šobrīd pieejamās rekomendācijas liecina, ka pietiekamu aizsardzību nodrošina vakcinācija ar vakcīnu, kas pielāgota konkrētajā laikā cirkulējošajiem Covid-19 paveidiem, skaidrots anotācijā. Tas nozīmē, ka nākotnē vairs netiks uzskaitītas vakcīnu devas, bet, līdzīgi kā sezonālās gripas gadījumā, cilvēki vakcinēsies ar vīrusa cirkulēšanas sezonai atbilstošām vakcīnām.

Pēc grozījumu anotācijā paustā, rudenī cilvēkiem tiks rekomendēts saņemt otro balstvakcīnu, tiklīdz tā būs pieejama. Imunizācijas valsts padome aicina turpmāk pakāpeniski, līdz ar pielāgoto vakcīnu saņemšanu, vairs neuzskaitīt iepriekš saņemtās Covid-19 vakcīnu devas un pārslimošanas faktus un, nozīmējot balstvakcināciju, neveidot sarežģītus Covid-19 vakcinācijas algoritmus.

Turpmāk balstvakcinācijas skaidrojumos un komunikācijā vajadzētu piemērot vienas sezonālās balstvakcīnas principu, norāda padome. Šāda principa ieviešana ļautu pakāpeniski plānot pāreju uz sezonālu pieeju vakcinācijas pret Covid-19 nodrošināšanā, kas nākotnē vakcinācijas shēmu padarītu vieglāk saprotamu un realizējamu, norādīts anotācijā.

Tādēļ pašreizējos apstākļos nav racionāli ārstniecības personām nodarbinātības aspektā saglabāt prasību darba pienākumus veikt tikai ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ir jāatceļ iepriekš noteikumos paredzētā prasība šīm personām sākot ar 1.septembri būt primāri vakcinētām vai balstvakcinētām, pausts grozījumu anotācijā.