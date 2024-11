Foto: Scanpix/AP/LETA

Kā iegūt tādu formu kā 55 gadus vecaja aktrisei Dženiferai Anistonei, kura jau atkal demonstrējusi apskaužamu figūru? Viņa padalījusies ar dažiem noslēpumiem, kas atklāti ziņu portālā “The Sun”.

Pēc aktrises teiktā, viņai palīdz treniņi, hidratācijas uzturēšana un maz cukura. Viņa ir arī 16:8 diētas cienītāja. Tas nozīmē, ka viņa ēd ietur maltītes vien 8 stundu periodā.

Pagājušajā gadā intervijā žurnālam “CR Fashion Book” viņa sacīja: “Es dzeru daudz ūdens, katru dienu kustinu savu ķermeni, cenšos ēst veselīgu, svaigu pārtiku un gulēt pēc iespējas vairāk.” Viņa arī iepriekš ir runājusi par savu mīlestību pret boksu, kā arī par to, ka viņa piešķir prioritāti atpūtai.

Kādi ir viņas padomi?

Neslinkojiet!

Neatkarīgi no tā, vai viņa dodas pārgājienā, cilā smagus svarus sporta zālē vai ieņem pusmēness pozu jogas nodarbībā, Dženiferai patīk būt aktīvai.

“Es varu no 20 minūšu ilga treniņa iegūt tikpat labu rezultātu, it kā es būtu vingrojusi veselu stundu,” viņa teica “Women’s Health”. “Esmu pārtraukusi nodarboties ar 45–60 minūšu pastāvīgiem kardio treniņiem un skriešanu, jo mani ceļi vairs nespēj to izturēt,” aktrise atklāja.