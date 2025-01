Dzintaru koncertzālē turpināsies koncertcikls BRĪVDIENU MŪZIKA Ieteikt







Dzintaru koncertzālē 2. februārī atsāksies demokrātiskie “Brīvdienu mūzikas’’ koncerti, kur klausītāji varēs baudīt izcilu mūziku nepiespiestā atmosfērā un sarunās tuvāk iepazīties ar māksliniekiem. Koncertu vadītāja lomā iejutīsies un ar mūziķiem sarunāsies atraktīvais, publikas un koristu iemīļotais diriģents Jānis Ozols. Šajos stundu garajos koncertos svētdienās plkst. 14.00 gaidīsim ģimenes, jauniešus vai seniorus, kuri vēlas apmeklēt koncertu dienas gaišajā laikā, apvienojot to ar jauku pastaigu gar jūru un nesteidzīgu brīvdienu maltīti pilsētā.

2. februārī komponista Jāņa Lūsēna koncertprogrammā uzstāsies dziedātājs Zigfrīds Muktupāvels, flautiste Evija Mundeciema un Jānis Lūsēns pie klavierēm, atskaņojot dziesmas, kuras komponists rakstījis unikālajai Zigfrīda Muktupāvela balsij. Viņu radošā tandēma sadarbībā tapušās kompozīcijas jau ir iegūlušas tautas atmiņā, izpelnoties klausītāju mīlestību.

Jānis Lūsēns viņam uzticējis galvenās lomas leģendāros skatuves uzvedumos jau kopš 1985. gada. Zigfrīds Muktupāvels ieņēma stabilu vietu arī Jāņa Lūsēna Liepājas ansamblī “Neptūns” un vēlāk grupā “Zodiaks”, ar kuru muzicējot tika sasniegti ievērojami panākumi: festivālā “Liepājas Dzintars” iegūtas gan Prand Prix, gan augstās pirmās vietas, gan īpašo viesu statuss. Tieši Zigfrīda Muktupāvela balsij komponists Jānis Lūsēns uzrakstījs vairākus dziesmu ciklus – “Zelta sirds” (2009) ar Kārļa Skalbes dzeju, “Kad mīlestība dzimst”(2015) Ziemassvētku laikam un “Satikt Čaku” (2022). Pēdējā laikā abi mūziķi uzstājas divatā vai mazos sastāvos, skanot Jāņa Lūsēna vokālajai kamermūzikai.

Koncertā būs neliels ieskats arī no Jāņa Lūsena mūzikas nama, Ozolu skolas, kur komponists radoši darbojas kopā ar flautisti Eviju Mundeciemu, atskaņojot meditatīva rakstura improvizācijas.

9. martā Emīlam Dārziņam veltītā solodziesmu programmā uzstāsies samtainās tenora balss īpašnieks Jānis Kurševs un Lielās mūzikas balvas vairākkārtēja laureāte, pianiste Agnese Egliņa.

Dziedātājs Jānis Kurševs vienlīdz lieliski spēj izpildīt gan seno mūziku, gan Raimonda Paula un latviešu klasiķu dziesmas, gan solo partijas vokāli instrumentālos opusos. Kopā ar pianisti Agnesi Egliņu dziedātājs muzicējis jau daudzus gadus, šoreiz koncertprogrammu Dzintaru koncertzālē veltot Emīla Dārziņa 150. jubilejai. Nereti dēvēts par emocionāli jūtīgāko un dvēseliski smalkāko latviešu komponistu, šis klasiķis droši dēvējams arī par vienu no izcilākajiem melodiķiem. “Aizver actiņas un smaidi”, “Vēl tu rozes plūc” un “Teici to stundu, to brīdi” ir vien dažas no Dārziņa tēlaini daudzveidīgās vokālās mīlas lirikas pērlēm, kas tik spēcīgi ievibrē katra klausītāja sirdsstīgas.

Un līdzās šiem dārgumiem likti arī komponista dēla Volfganga Dārziņa klavierdarbi un tautasdziesmu apdares balsij un klavierēm, kas turpina tēva iesāktās muzikālās tradīcijas. Tāpat saistošu arku veido arī programmā ieaustā abu Dārziņu, skolotāja Jāzepa Vītola mūzika, šoreiz izgaismojot mazāk zināmās klasiķa solodziesmas vācu valodā.

6. aprīlī koncertā būs iespēja dzirdēt oriģinālu un spēcīgu duetu – ģitāras virtuozu Armandu Alksni un ērģelneci Ilonu Birģeli.

Ērģeļu un elektriskās ģitāras apvienojums duetā ne vien Latvijā, bet arī visā Eiropā ir unikāls un novatorisks izaicinājums, kas īpašā gaismā ļauj izcelt gan abu instrumentu varenību un spēku, gan intimitāti un maigumu, kā arī spēju veidot savstarpēju dialogu. Viena no Latvijā visaktīvāk

koncertējošajām ērģelniecēm Ilona Birģele un ģitārists, ilggadējs ansambļa ‘‘Credo’’ mūziķis Armands Alksnis kopā muzicē jau kopš 2017. gada.

Viņu kopīgi veidotās programmas guvušas ievērojamu atzinību kā mūzikas mīļotāju, tā profesionāļu vidū, īpaši pārliecinot ar tembrālo oriģinalitāti un mākslinieciski augstvērtīgo radošo sapratni. Šoreiz abu mūziķu satikšanās ir latviešu mūzikas zīmē, aicinot ieklausīties Pētera Vaska un Jāņa Lūsēna, Armanda Alkšņa un Agnetas Krilovas kompozīcijās un Aivara Kalēja un Renātes Stivriņas īpaši viņiem veltītos jaundarbos. Smeldzīgas pārdomas šajā programmā vijas ar gaišu prieku un vientulības noskaņas – ar spēcinošu mierinājumu, sajūtot dievišķo klātbūtni.

18. maijā cikla ‘‘Brīvdienu mūzika’’ pavasara sezonas noslēgumā uzstāsies divi spilgti jaunie mūziķi – saksofonists Aigars Raumanis un ģitārists Miks Akots.

Aigars Raumanis ir viens no savas paaudzes spožākajiem mūziķiem, Lielās mūzikas balvas lauretāts, kurš aktīvi koncertē gan kā solists, gan kamersastāvos, radot oriģinālas koncertprogrammas. Savukārt klasikās ģitārspēles meistars Miks Akots iekaroja daudzu klausītāju sirdis ar savu izjusto muzikalitāti, uzvarot TV šovā ‘‘Radīti mūzikai’’. Miks koncertē gan Latvijā, gan ārzemēs, bet ārpus klasiskās ģitāras spēles uzstājas daudzos projektos kā sesijas ģitārists.

Saksofona un ģitāras duets ir tembrāli neierasts, bet neparasti saskanīgs, piedāvājot kluasītājiem pieredzēt īstenu retumu ne tikai Latvijas koncertdzīvē. Koncertā skanēs skaņdarbi, kas rakstīti tieši šādam sastāvam – amerikāņu autoru Aleksandra Eliota Millera Kalifornijas mežonīgās dabas iedvesmotais opuss ‘‘Chaparral’’, Džeimsa Kroulija gleznainā svīta ‘‘Tableaux Vivants’’ un britu skaņraža Endija Skota džeza tradīcijās sakņotais darbs ‘‘Nemesis’’.

Liela loma šajā programmā atvēlēta leģendārā argentīniešu tango lielmeistara Astora Pjacollas smeldzes un temperamenta, arī smalka jutekliskuma un spēcīgas enerģijas caurstrāvotajai daiļradei, izgaismojot gan viņa četrdaļīgo ciklu “Tango vēsture”, gan divus solodarbus – virtuozo “Tango etīdi” saksofonam un koķeto ‘‘Decarisimo’’ ģitārai.