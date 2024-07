ASV prezidents Džo Baidens svētdien paziņoja, ka izstājas no cīņas par pārvēlēšanu amatā.

Paziņojumu Baidens publicējis sociālajā platformā “X”.

“Man ir bijis vislielākais gods manā dzīvē kalpot jums prezidenta amatā,” vēstulē atzina 81 gadu vecais demokrāts.

“Kaut arī tas bija mans nodoms cīnīties par pārvēlēšanu, es uzskatu, ka tas ir manas partijas un valsts labākajās interesēs – izstāties [no vēlēšanu cīņas] un koncentrēties tikai un vienīgi uz manu prezidenta pienākumu pildīšanu termiņa atlikušajā daļā,” paziņoja Baidens.

Prezidents norādīja, ka “plašāk par savu lēmumu runās ar tautu vēlāk šajā nedēļā”.

Demokrātu partija tagad nonākusi jaunā un visai sarežģītā situācijā, un tai ir jāizraugās jauns kandidāts novembrī gaidāmajām vēlēšanām.

Iespējamo kandidātu vidū favorīte ir viceprezidente Kamala Herisa.

Kopš Baidena vājā snieguma 27.jūnija televīzijas debatēs ar republikāņu sāncensi Donaldu Trampu demokrātu rindās arvien uzstājīgāk sāka skanēt aicinājumi, lai prezidents no vēlēšanu cīņas izstājas.

ASV politikas procesu komentētāji un eksperti jau iepriekš minējuši Herisu kā ticamāko demokrātu kandidāti, ja Baidens nolemtu atteikties no kandidēšanas.

Šīs nedēļas sākumā vairāki ASV mediji ziņoja, ka Džo Baidens 20. un 21. jūlijā varētu paziņot par savu lēmumu izstāties no priekšvēlēšanu cīņas.

Jāatgādina, ka ASV prezidenta vēlēšanas notiks jau pēc 4 mēnešiem.

