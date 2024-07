Egils Levits: “Latvija sadarbosies ar jebkuru demokrātiski ievēlētu ASV valdību” Ieteikt







“Džo Baidens ir solīds cilvēks ar ļoti lielu ārpolitikas pieredzi, kas mums ir svarīgi. Viņš ir arī orientēts uz Eiropu. Tas ir tāds Džo Baidena profils. Tramps zināmā veidā ir ļoti impulsīvs – to visi zina, un grūti paredzams. Un tas rada šo nedrošības sajūtu gan sabiedrotajos, gan arī pretiniekos, jo nevar zināt, kā Tramps reaģēs,” tā intervijā TV24 raidījumā “Ziņu top” sacīja bijušais Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, diskutējot par gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām šā gada novembrī.

Reklāma Reklāma

Trampa impulsīvā rīcība zināmās situācijās var būt “stratēģiski tāds plus punkts”, ka pretinieks nezina, kā ASV reaģēs, pieļāva Levits. Turpinot diskusiju, bijušajam Latvijas Valsts prezidentam tika vaicāts, vai Latvija ir pietiekoši veikusi savus mājadarbus, lai mēs nebūtu “tik saspringuši” par to, kāds tad ir ASV prezidenta vēlēšanu rezultāts?

Uz šo TV24 raidījuma vadītājas jautājumu Levits atteica, sakot: “Es domāju, ka Latvija, Lietuva, Igaunija un Polija, es teiktu, arī Rumānija un Čehija ir tiešām teicami darbojušās. Un mēs savus mājasdarbus esam izpildījuši un pat pārpildījuši. Bet ir vesela virkne citas valstis, kuras tagad cenšas pievilkties klāt, pietuvoties. Un es domāju, ka tas arī notiek, it sevišķi tādēļ, ka mēs – Eiropa – īsti nezinām, kā Amerika reaģēs tādā, teiksim, krīzes situācijā. Protams, mums ir visi NATO līgumi, un mēs rēķināmies ar to, ka ASV savus pienākumus izpildīs, tomēr retorika, kas patlaban nāk no republikāņu partijas puses, nav tāda, kas vieš īpašu optimismu,” atzina Levits intervijā TV24 raidījumā “Ziņu top”.

Pēc bijušā Valsts prezidenta domām, tomēr saprātīgie spēki “vienmēr gūs virsroku” it sevišķi Amerikas Kongresā un arī Baltajā namā, neraugoties uz priekšvēlēšanu retoriku un to, kurš uzvarēs vēlēšanās. “Mēs – Latvija – sadarbosimies, protams, ar jebkuru demokrātiski ievēlētu Amerikas valdību,” tādu viedokli pauda Levits, diskutējot par šogad gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām un kadidātiem uz šo amatu.

Pilnu TV24 raidījumu “Ziņu top” variet skatīties video šeit: