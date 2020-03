Foto: ecoforte.eu

Pastāvot ļoti augstam pieprasījumam pēc dezinfekcijas līdzekļiem, SIA “Eco Forte” pēdējās nedēļas laikā palielinājis ražošanas apjomu no 700 litriem līdz 2 tonnām šķidruma dienā, tādejādi kāpinot ražošanu trīs reizes. Šobrīd uzņēmums primāri apgādā medicīnas iestādes un valsts institūcijas.

Prioritāte – ārsti un specdienesti

Uzņēmuma izpilddirektors Armands Alvaters atzīst: “Covid-19 epidēmijas laikā pats būtiskākais ir panākt, lai droši var strādāt tie, kas infekcijas riskam pakļauti vistiešāk – mediķi, policisti, armija un citas valsts struktūras, veikali u.c.

Mums zvana nemitīgi – iestādes, uzņēmumi, privātpersonas. Diemžēl privātpersonām pagaidām atsakām, jo šobrīd prioritāte ir droša sabiedriskā vide un medicīnas iestādes -veselības iestādes, bankas, tirdzniecības tīkli u.c.”.

Uzņēmums šobrīd iegādājies vēl vienu dezinfekcijas līdzekļu ražošanas iekārtu, kas jau tuvākajās nedēļās ļaus nodrošināt vēl lielāku ražošanas apjomu.

“Eco Forte” tirgū pazīstams ne vien kā dezinfekcijas līdzekļu ražotājs, bet arī dezinfekcijas līdzekļu ražošanas iekārtu “Envirolyte” izplatītājs.

“Mums bija iespēja šī brīža apstākļos operatīvi iegādāties vēl vienu iekārtu un tuvākajā laikā varēsim vēl palielināt ražošanas jaudas.

Izejvielu netrūkst

Par izejvielu trūkumu mums nav jāuztraucas, jo dezinfekcijas līdzekļi tiek ražoti no ūdens un sāls, izmantojot elektrolīzes procesu – no nātrija hlorīda elektrolīzes procesā tiek ģenerēts aktīvais hlors (hipohlorskābe HOCl), kas ir viens no pasaulē efektīvākajiem dezinfekcijas līdzekļiem.

Tas ir identisks cilvēka balto asinsķermenīšu radītajam aizsardzības mehānismam pret jebkura veida patogēniem, kas ne tikai nogalina patogēnus, bet arī ievērojami samazina patogēnu atkārtotu rašanos,” skaidro A. Alvaters.

Šobrīd uzņēmums meklē partnerus, kas var piegādāt plastmasas pudelēm izsmidzinātājus, šobrīd to trūkst un tas apgrūtina produkta pieejamību.

“Šobrīd aktīvi sadarbojamies ar saviem kolēģiem no Eiropas, ASV, Korejas, Vjetnamas un Ķīnas, lai apzinātu visefektīvākos risinājums, kas izstrādāti kopā ar mediķiem un nodrošina efektīvu dezinfekciju.

Plāno veidot dezinfekcijas boksus

Šobrīd meklējam sadarbības partnerus Latvijā, kas būtu gatavi ražot mākslīgā stikla boksus, kuros ievietot smidzināmās iekārtas. Tādejādi Latvija varētu pārņemt Āzijas valstu pieredzi, kur cilvēks, ieejot šādā boksā, 15 sekunžu laikā tiek apsmidzināts un pilnībā dezinficēts,” stāsta A. Alvaters.

Kā uzsver uzņēmējs, katram Latvijas uzņēmumam šobrīd ir jāapsver, ko iespējams darīt, lai veicinātu drošāku vidi sabiedrībai.

“Uzņēmumu sociālā atbildība šobrīd izpaužas dažādi. Ir uzņēmumi, kas vēlas pirkt no mums dezinfekcijas līdzekļus, lai tos ziedotu valstij.

Paši strādājam uz spēka izsīkuma robežas, iegūtos līdzekļus investējam atpakaļ ražošanā un piegāžu nodrošināšanā, un ir gandarījums, ka citi, kuriem ir brīvie līdzekļi, ir gatavi ziedot sabiedrības labā.

Tas liecina, ka mūsu uzņēmēji ir atbildīgi un gatavi iesaistīties, lai mazinātu draudus un mēs visi pēc iespējas ātrāk varētu atgriezties savā ierastajā dzīves ritmā,” atzīst Armands Alvaters.

“Esam ļoti gandarīti, ka uzņēmums Balticovo, kas strādā ar mūsu piegādāto iekārtu, šobrīd ražo dezinfekcijas šķīdumu ne vien savām vajadzībām, bet to bez maksas piedāvā skolām, bērnudārziem, pašvaldības iestādēm un citiem interesentiem, kam šobrīd ir grūti iegādāties šo produktu,” stāsta A. Alvaters.

“Envirolyte” iekārtas tiek plaši izmantotas daudzās pasaules valstīs, tām ir 80 distribūcijas centri. Šīs iekārtas nodrošina iespēju ražot dezinfekcijas līdzekļus medicīnas iestādēm, lauksaimniecības un putnkopības uzņēmumiem, tirdzniecības vietām, viesnīcām, sporta kompleksiem, baseiniem un pirtīm u.c.