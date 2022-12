Publicitātes foto

Eiropas līderi aicina veidot atvērtu talantu ekosistēmu un padziļinātāku zināšanu apmaiņu starp paaudzēm Ieteikt







9. decembrī Atēnās norisinājās Huawei organizētais 2. Eiropas talantu samits (European Talent Summit), kas tika rīkots, lai godinātu kompānijas talantu atbalsta programmas sasniegumus šajā gadā. Šī gada pasākumā, kura tēma bija “Radīsim ilgtspējīgu nākotni Eiropas talantiem kopā” (Creating a Sustainable Future for European Talent Together), piedalījās vairāk nekā 80 izcili studenti un 100 pārstāvji no valdības iestādēm, starptautiskām organizācijām, nozares un akadēmiskās vides no visas Eiropas. Viņu mērķis bija meklēt risinājumus IKT speciālistu iztrūkumam, veicināt digitālo lietpratību un prasmes, lai mazinātu digitālo plaisu, kā arī veidot atvērtu un ilgtspējīgu talantu ekosistēmu.

Radoslavs Kedzia (Radoslaw Kedzia), Huawei Centrālās un Austrumeiropas un Ziemeļvalstu reģiona viceprezidents, savā runā teica: „Talanti Eiropai ir ļoti svarīgi, lai sasniegtu izvirzītās iniciatīvas tādās jomās kā digitalizācija un ilgtspējīga attīstība. Tāpēc mums jāapvienojas un jāveido atvērta talantu ekosistēma, lai sasniegtu kopīgus panākumus. Huawei vienmēr ir piešķīris lielu nozīmi talantu attīstībai, un tā ir viena no mūsu prioritātēm Eiropā. Pēdējo desmit gadu laikā mēs šajā reģionā esam apmācījuši vairāk nekā trīsdesmit tūkstošus IKT speciālistu.” Kedzia pasākumā atklāja programmu Bright Star, kuras mērķis ir katru gadu pieņemt darbā 100 praktikantus no Eiropas universitātēm. Turpmāko trīs gadu laikā, Huawei plāno pieņemt darbā 600 jauno absolventu no Eiropas universitātēm.

„Tiek lēsts, ka Eiropā aptuveni 20 % pieaugušo trūkst pamata digitālo prasmju. Jauniešu talanti var veicināt šīs plaisas mazināšanu, ne tikai paplašinot un pieņemot iespējas, ko piedāvā jaunās un viedās tehnoloģijas, bet arī sadarbojoties ar vecākas paaudzes pārstāvjiem digitālās nākotnes veidošanā,” teic Deivids Ačoarena (David Atchoarena), UNESCO Mūžizglītības institūta direktors.

Huawei atbalsta atvērtas talantu ekosistēmas izveidi ar dažādu talantu attīstības programmu palīdzību. Līdz šim uzņēmums Eiropā ir atvēris vairāk nekā 200 IKT akadēmijas, kas nodarbojas ar profesionālo sertifikāciju un ir sertificējušas gandrīz 16 000 Eiropas studentu. 2011. gadā, Huawei Eiropā uzsāka programmu Seeds for the Future un apmācīja vairāk nekā 3 500 studentu.

Digitālās nozares darbaspēka vidū vismazāk pārstāvētas ir sievietes. „Pastāv acīmredzami šķēršļi, kas kavē sieviešu iesējas sasniegt augstākus amatus akadēmiskajā un profesionālajā karjerā” teica Elisaveta Vozemberga (Elissavet Vozemberg), Eiropas Parlamenta locekle, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas priekšsēdētāja vietniece. Huawei aizstāv sieviešu vienlīdzību un dara visu, lai veicinātu sieviešu dalību IKT nozarē. Šodien Huawei sadarbībā ar Darbaspēka nodarbinātības organizāciju (Manpower Employment Organization) un Grieķijas Darba un sociālo lietu ministriju atklāja programmu Women in Tech, kas nodrošinās pamata IKT prasmju apmācību Grieķijā 500 sievietēm bez darba.

Samita laikā tika laista klajā Baltā grāmata par sadarbību starp paaudzēm un digitalizāciju. „Vecuma struktūras dažādošana ir pārāk zemu vērtēta priekšrocība darba vietās Eiropā,” teica profesore Dr. Anna Šneidere (Anna Schneider) no Fresenius Lietišķo zinātņu universitātes (Hochschule Fresenius University of Applied Sciences). Viņa paskaidroja: „Mūsu aptaujas rezultāti uzsver to, cik svarīga ir zināšanu apmaiņa starp paaudzēm, jo īpaši digitālo prasmju jomā. Iepriekšējā mēneša laikā aptuveni trešā daļa no darbiniekiem vecumā no 55 gadiem ir apguvuši digitālās prasmes no kolēģiem, kas ir vismaz desmit gadus jaunāki.” Profesore Šneidere īpaši uzsvēra nepieciešamību veicināt digitalizāciju, piebilstot: „Jo vairāk uzņēmumā izmanto digitalizētus risinājumus, jo plašāka ir arī zināšanu apmaiņa tā ietvaros.”

Paralēli samitam tika organizēts arī divu dienu seminārs Tech4Good konkursam, kurā piedalījās dalībnieki no visas Eiropas. To atklāja Adonis Georgiadis (Adonis Georgiadis), Grieķijas Attīstības un investīciju ministrs. „Talantīgi, jauni studenti no Eiropas valstīm tika uzaicināti pavadīt dažas dienas Grieķijā. Šeit viņi iepazina augstākās klases biznesa noslēpumus un saņēma stipendijas studijām,” teica Georgiadis.

Balto grāmatu par sadarbību starp paaudzēm un digitalizāciju varat lejuplādēt šeit: https://www.huawei.com/en/news/2022/12/european-talent-summit#:~:text=You%20can%20download,seven%2Dcountry%20survey