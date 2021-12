2017. gadā pie Saeimas nama notika pikets, kura dalībnieki prasīja Sieviešu dienu 8.martā noteikt par brīvdienu un vērsa sabiedrības uzmanību uz “Latvijā valdošo dzimumu nevienlīdzību”. Foto – LETA

Eiropas parlaments vairākām ES dalībvalstīm, tostarp Latvijai, prasīs pievērsties sieviešu tiesību aizsardzībai







Eiropas Parlamenta (EP) deputāti pirmdien, 13.decembrī, debatēs par ziņojuma projektu, kurā eiroparlamentārieši aicina dalībvalstis veikt praktiskus pasākumus, lai nodrošinātu sievietēm vienlīdzīgu piekļuvi darba tirgum, vienādu atalgojumu un vienlīdzīgas darba tiesības.

Kā aģentūru LETA informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš, ņemot vērā pandēmijas laikā pieaugušo vardarbību pret sievietēm, ziņojuma projektā dalībvalstis arī tiek mudinātas nodrošināt, lai policija identificētu vardarbības veicējus un uzsāktu pret tiem kriminālvajāšanu.

Lai risinātu ar dzimumu saistītas vardarbības problēmu, EP deputāti atkārtoti prasīs Bulgārijai, Čehijai, Ungārijai, Latvijai, Lietuvai, Lietuvai un Slovākijai ratificēt Stambulas konvenciju un pieņemt visaptverošus Eiropas Savienības (ES) tiesību aktus, kas regulē šo jomu.

Plānots, ka deputāti arī atgādinās, ka piekļuve seksuālās un reproduktīvās veselības pakalpojumiem ir pamattiesības, kuras nedrīkst atņemt, un liegums veikt abortu ir vardarbība pret sievietēm.

Krastiņš atzīmēja, ka saskaņā ar Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta Dzimumu līdztiesības indeksu ES no pilnīgas dzimumu līdztiesības šķir vēl vismaz 60 gadi. Kopš 2010.gada ES dzimumu līdztiesības koeficients ir pieaudzis tikai par 4,9 punktiem. Dalībvalstis 2021.gadā vidēji tika novērtētas ar 68 punktiem no 100, un vairāk nekā trešdaļa no dalībvalstīm saņēmušas mazāk nekā 60 punktus.