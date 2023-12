Ekonomists par Kariņa lidojumiem ar privātajiem avioreisiem: “Šis stāsts ir visskandalozākā daļa no lielākas bildes, kur ir bijusi ļoti liela izšķērdība” Ieteikt







“Domāju, ka diez vai ir kāds nodokļu maksātājs, kuram patiks tas, ka premjers Kariņš lidojis par 613 tūkstošiem eiro uz Briseli ar privātu lidmašīnu. Domāju, ka nav tāda nodokļu maksātāja ne Latvijā, ne Eiropā,” tā TV24 raidījumā “Ziņu Top” pieļāva ekonomists, bijušais ekonomikas ministrs (2014), partijas “Latvijas attīstībai” valdes loceklis Vjačeslavs Dombrovskis, diskutējot par aktuālo tematu par bijušā premjera Krišjāņa Kariņa (JV) izmantotajiem privātiem avioreisiem komandējumiem un to izmaksām no valsts budžeta līdzekļiem.

“Te mums visiem ir jāuzdod jautājums, vai tas tiešām ir tik pārsteigums – šāda attieksme? Atcerēsimies, pirms dažiem gadiem bija Kariņam tāds slavens teiciens: naudas mums ir tik daudz, kā nekad nav bijis! Es domāju, šis pateica absolūti visu par to attieksmi pret nodokļu maksātāju naudu,” atgādināja Dombrovskis, analizējot bijušā premjera Kariņa rīcību.

Tāpat ekonomists Dombrovskis norādīja uz faktiem – uz valsts parāda apjomu. “Pirms Kariņa valdības no 2014.gada līdz 2018.gadam valsts parāds bija faktiski nemainīgs – 10 miljardu eiro apmērā. Tad sākās Kariņa valdība, un parāds pieaug – nākamgad jau būs gandrīz 19 miljardi eiro. Tātad lielā mērā Kariņa valdības laikā, protams, Covid-19 un tā tālāk, plus 9 miljardi eiro! Es domāju, ka nevienam no mūsu kaimiņiem nav nekad bijis tik liels valsts parāda pieaugums. Līdz ar to tā ir daļa no plašākas un lielākas bildes, kur ir bijusi ļoti liela izšķērdība attiecībā uz to, kā Kariņa valdība, partija “Jaunā Vienotība” rīkojusies ar nodokļu maksātāju naudu. Šis lidmašīnu stāsts ir vienkārši visskandalozākā daļa no tā visa,” tā TV24 raidījumā “Ziņu Top” uzsvēra Dombrovskis.

Tomēr vēlētājs, zinot šo visu, ir ievēlējis “Jauno Vienotību” kuplā skaitā uz četriem gadiem, domīgi pauda Dombrovskis. Tomēr TV24 raidījuma vadītāja iebilda, sakot, ka tajā brīdī “vēlētājs to nezināja”. “Es pat kā opozīcijas deputāts, kurš rūpīgi skatījās uz visu to, ko dara valdība, nekādas preses relīzes no valdības par šo nebija, cik es atceros…” piekrītoši teica bijušais ekonomikas ministrs Dombrovskis.

Šobrīd Kariņa lidojumus ar privātajiem avioreisiem izskata šo jautājumu gan Valsts kontrole, gan Ģenerālprokuratūra, proti, cik tie bijuši lietderīgi. Ja tiešām Valsts kontrole konstatē, ka nebija lietderīgi šie lidojumi uz Briseli, kādas tad ir politiskās sekas? Uz šo jautājumu Dombrovskis atteica, sakot: “Došu kādu piemēru…Juris Pūce savā laikā par tām autostāvvietām, kas bija dažu simtu eiro jautājums, iesniedza atlūgumu no ministra amata. Šeit runa ir par vairāk nekā 1 miljonu eiro no nodokļu maksātāju naudas, nu, šeit katrs pats pieņem lēmumu, kā uzņemties politisko atbildību.”

Tad “Jaunajai Vienotībai” un šajā gadījumā arī koalīcijas partneriem nav jāsaka: “Krišjāni, atkāpies!”? Uz šo jautājumu Dombrovskis atteica: “Es negribu teikt ne “Jaunajai Vienotībai”, ne Kariņa kungam, kā viņiem vajag rīkoties? Tā, kā viņi lems rīkoties, manuprāt, tas daudz ko pateiks par viņiem. Tāpat kā Juris Pūce pieņēma lēmumu – uzņemties atbildību par savu kļūdu un samaksāt cenu.”

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka pašreizējā ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa (JV) premjerēšanas laikā viņa delegācijām paredzētie speciālie avioreisi no 2021.gada līdz 2023.gada septembrim no valsts budžeta izmaksāja 613 830 eiro, tā liecināja Valsts kancelejas apkopotā informācija.

Interesi par bijušā premjera Kariņa laikā veiktajiem speciālajiem reisiem izrādīja partijas “Apvienotais saraksts” (AS) politiķi, pieprasot sniegt viņiem šādu informāciju. AS gribēja zināt par Kariņa vēl premjera pilnvaru laikā izmantotajiem privāto lidsabiedrību pakalpojumiem. Informāciju par to atbilstoši Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) rezolūcijai sagatavojis Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis.

Kariņa speciālo reisu nodrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem 2021.gadā izlietoti 144 800 eiro, 2022.gadā – 332 717 eiro un 2023.gadā – 136 313 eiro, teikts Citskovska vēstulē. Smiltēns norāda, ka attiecīgās summas izlietotas par 18 lidojumiem.

Valsts kontroles (VK) izvērtējums par Krišjāņa Kariņa (JV) vēl premjera pilnvaru laikā izmantotajiem privāto lidsabiedrību pakalpojumiem būs pieejams nākamā gada sākumā, tā 29.novembrī TV3 raidījumam “900 sekundes” sacīja valsts kontroliera amata kandidāts Edgars Korčagins. Lai izvērtētu šo lidojumu lietderību, pēc Korčagina teiktā, jāizvērtē, cik lidojumi bijuši, kādi iemesli bijuši izvēlēties un cik daudz naudas izlietots.

Pēc notikušā Saeimas opozīcijas deputāti no “Apvienotā saraksta” un “Latvija Pirmajā vietā” soctīklos turpināja dalīties ar papildus informāciju saistībā ar Krišjāņa Kariņa veiktajiem privātajiem avioreisiem komandējumos.

Edvards Smiltēns (AS) soctīklā “X” raksta: “Pēc otrā “Apvienotais Saraksts” Saeimas pieprasījuma ir jau zināms, ka Krišjānis Kariņš (Jaunā Vienotība) iegādājies privātās lidmašīnas pakalpojumus nevis 18, bet 37 lidojumiem! Un līdz šim noskaidrotā kopējā privāto lidmašīnu pakalpojumu vērtība pārsniedz 1,36 miljonus eiro. Tātad: kopumā Krišjānis Kariņš pasūtījis 37 lidojumus ar privātajām lidmašīnām; kopējā Krišjāņa Kariņa privāto lidmašīnu reisu vērtība ir 1 363 861 EUR; vienam lidojumam vidēji tērēti 36 861 EUR. Dārgākais lidojums ar privāto lidmašīnu bijis uz Briseli – 63 910 EUR vērtībā. “Jaunā Vienotība” joprojām turpina nesniegt precīzas atbildes uz daļu no uzdotajiem jautājumiem un informācijas pieprasījumiem.”

Savukārt Ainārs Šlesers no opozīcijas partijas “Latvija Pirmajā vietā” soctīklā “Facebook”, reaģējot uz izskanējušo informāciju, ka bijuši nevis 18, bet gan kopumā 37 reisi, ko Kariņš esot veicis ar privātajiem avioreisiem, raksta: “Ja tā ir taisnība, tad kādam būs jāsēž cietumā”.

