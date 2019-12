Somijas parlaments otrdien premjerministra amatā ievēlējis 34 gadus veco sociāldemokrāti Sannu Marinu, kas kļūs par pasaulē jaunāko valdības vadītāju. Foto: SCANPIX/AFP/LETA

Igaunijas iekšlietu ministrs, Konservatīvās tautas partijas (EKRE) līderis Marts Helme vakar paziņojis, ka atvainojas par izteikumiem, ko iepriekšējā dienā veltījis Somijas jaunajai premjerministrei Sannai Marinai, bet piebildis, ka žurnālisti viņa vārdus esot traktējuši aplami.

Marts Helme intervijā radiostacijai “TRE Raadio”, kas pieder EKRE biedram Sīmam Pohlakam, izteicās, ka “no pašlaik Somijā notiekošā mati ceļas stāvus”. “Saistībā ar to atcerējos Vladimira Uļjanova-Ļeņina teikto, ka katra ķēkša var kļūt par ministru, vai kā nu viņš tur izteicās. Lūk, šeit mēs kārtējo reizi redzam, kā pārdevēja uzdienējusies līdz premjerministra amatam, kā arī daži citi ielu aktīvisti un neizglītoti ļaudis kļuvuši par valdības locekļiem,” viņš klāstīja. Somijas parlaments pirms nedēļas premjerministra amatā apstiprināja 34 gadus veco sociāldemokrāti Sannu Marinu. Minētajā intervijā Igaunijas iekšlietu ministrs arī pauda bažas, vai Somijas jaunā valdība spēs aizstāvēt savas valsts intereses. “Tagad mēs zināmā mērā dzīvē varam redzēt, kā notiek vēsturiskā sarkano atriebība baltajiem, tas ir, sarkanie, kuri vēl pilsoņu karā Somijā 1918. gadā gribēja gāzt Somijas republiku, tagad ir izrāvušies pie varas un izmisīgi mēģina likvidēt Somijas valsti, padarīt Somiju par kaut kādu Eiropas provinci, kuras nosaukums gan būs “Suomi” vai “Finland”, bet īstenībā tā kļūs par Fukujamas ideoloģiskās filozofijas par vēstures beigām iemiesojumu,” sacīja Helme. Pēc šiem Helmes izteikumiem premjerministrs un Centra partijas līderis Jiri Ratass aicināja savas valdības ministrus cienīt kolēģus jaunajā Somijas valdībā un sadarboties ar viņiem. “Somija ir mūsu tuvākais draugs un sabiedrotais, ar kuru visas Igaunijas Republikas valdības ir labi un cieši sadarbojušās,” sociālās saziņas vietnē “Facebook” rakstīja Ratass. Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida intervijā avīzei “Postimees” atklāja, ka aicinājusi premjeru apsvērt iespēju atbrīvot Helmi no amata, taču valdības vadītājs nav uzskatījis to par nepieciešamu. Viņa pastāstīja, ka telefonsarunā ar Somijas prezidentu Sauli Nīnisti lūgusi nodot premjerministrei Marinai viņas personisko atvainošanos, un atzinās, ka viņai “par to visu ir liels kauns”. Marina vakar sociālās saziņas tīklos pauda lepnumu par savu valsti, kurā bērns no nabadzīgas ģimenes var iegūt izglītību un veikala pārdevēja var kļūt pat par premjerministri.