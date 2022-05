Foto: SIPA/Scanpix/Leta Foto: SIPA/Scanpix/Leta

Eksperti: Ukraiņu pretuzbrukumi pie Harkivas sagrāvuši Krievijas plānus







Ukrainas armija ar veiksmīgiem pretuzbrukumiem Harkivas apkaimē piespiež Krieviju atvilkt savus spēkus, un krievi spiesti atteikties no pilsētas bombardēšanas, atzinusi ASV bāzētā domnīca “Institute for the Study of War” (ISW).

Domnīcas analītiķi norāda, ka pretuzbrukumi pie Harkivas sāk līdzināties veiksmīgai okupantu padzīšanai no Kijivas apkārtnes un Ukrainas ziemeļu rajoniem. Ukrainas armijas pretuzbrukumi ir izjaukuši iebrucēju plānus, tādēļ Krievijas spēki ir atvilkti Rubižnes un Severodoneckas virzienā, tomēr eksperti nav pārliecināti, ka krievi drīzumā necentīsies atgūt zaudētās pozīcijas.

ISW speciālisti prognozē, ka Krievija varētu atteikties no plāna aplenkt ukraiņu spēkus Izjumas – Slavjanskas – Debaļcevas virzienā. Tomēr krievi varētu izvērst mazāka mēroga uzbrukumu Severodoneckas un Lisičanskas aplenkšanai.

Komentējot situāciju uz 12.maiju, ISW pieļauj, ka Krievijas karaspēka kontrolē nonākusi gandrīz visa Rubižne un ka krievi ieņēmuši Vojevodivku uz ziemeļiem no Severodoneckas. Tomēr eksperti prognozē, ka iebrucēji varētu atteikties no Izjumas virziena, jo viņu operācijai šajā rajonā ir tikai nelieli panākumi un būtiski ir samazinājies uzbrukuma temps.

ISW neprognozē, vai krieviem izdotos aplenkt un ieņemt Severodonecku un Lisičansku, ja tie koncentrēsies uz šo mazāko mērķi. Krievu uzbrukumus ukraiņi apslāpē jau sākotnējā posmā, tādēļ eksperti skeptiski vērtē iespējamos Krievijas panākumus.