Foto: Husqvarna.com

Elektriskais augstspiediena mazgātājs ziemā – kā izmantot?







Neviens neapšaubīs, ka augstspiediena mazgātājs ir ļoti parocīgs un vērtīgs darba rīks, kas noder katrā mājsaimniecībā, jo tas ir daudz jaudīgāks par jebkuru citu mazgāšanas ierīci, kurš mazgā bez ķīmijas izmantošanas un izmanto tikai 80% no tā ūdens daudzuma, ko patērē mazgāšana ar šļūteni.

Šāda rīka ieziemošana, veicot zināmus soļus, nebūt nav ilgs un sarežģīts process – tas notiek ātri un vienkārši, turklāt, tas būtiski pagarina šī darba instrumenta mūžu. Kā par to rūpēties ziemā, lai tas labi strādātu arī nākamajā sezonā? Lasi turpinājumā!

Vai augstspiediena mazgātājs obligāti jāieziemo?

Pat, ja augstspiediena mazgātājs glabājas šķūnī, saimniecības telpā vai garāžā, ieziemošana tam ir ļoti nepieciešama. Patiesībā ieziemošana ir nepieciešama arī tad, ja paredzams, ka ierīce netiks darbināta ilgāku laiku (sākot no dažām nedēļām) – neatkarīgi no tā, vai pauze paredzama ziemā vai citā gadalaikā.

Kļūdains ir arī uzskats, ka augstspiediena mazgātāji nav jāieziemo, ja tie glabājas istabas temperatūrā. Jebkurš dīkstāves laiks šim darbarīkam var būt kaitējošs vairāku iemeslu dēļ:

ūdens var izraisīt koroziju vai pelējumu ierīcē;

pakļauts sasalšanai, pat neliels ūdens daudzums var izraisīt cauruļu plaisāšanu – ūdens apmērs sasalstot palielinās par apmēram 9%!

Sasalšanas riska dēļ vērts atcerēties, ka terases, nojumes vai citas atvērtas telpas nav piemērotas mazgātāja glabāšanai. Ja nu tomēr nav citas iespējas un mazgātājs tiek glabāts atvērtā telpā – aukstajā gadalaikā obligāti jārūpējas, lai tas nesasalst un jālieto mitrumu necaurlaidīgs pārsegs.

Kā jāveic ieziemošana?

Dažādi augstspiediena mazgātāji pieprasa atšķirīgus ieziemošanas veidus. Pirmais un svarīgākais, kas jādara katram šādas ierīces saimniekam vai lietotājam – jāiepazīstas ar lietošanas instrukciju! Tas ir elementārs nosacījums, kas tomēr bieži netiek darīts.

Augstspiediena mazgātāji mēdz būt ar degvielas dzinēju vai ar elektrisko dzinēju. Abos gadījumos ieziemošanas soļi atšķiras, turpinājumā elektriskā augstspiediena mazgātāja ieziemošanas variants.

Foto: Husqvarna.com

Seši soļi elektriskā augstspiediena mazgātāja ieziemošanai

Elektriskā dzinēja jeb akumulatora augstspiediena mazgāšanas ierīces ieziemošana ir vienkārša, katrs, kas darbojas ar ierīci, spēj to paveikt pats. Katram dzinēja veidam ieziemošanas process var atšķirties, augstpiediena mazgātājam ar elektrisko dzinēju tas aprakstāms sešos vienkāršos soļos:

Sākumā nepieciešams izskalot mazgātājā atlikušos jeb esošos mazgāšanas līdzekļus; Piepildi ūdens tvertni ar siltu ūdeni (vai atsevišķu modeļu gadījumā – ūdens cauruli ievietot traukā ar siltu ūdeni); Piestiprini šļūteni un ieslēdz mazgātāju. Darbini sprauslu apmēram 2 minūtes, lai viss atlikušais mazgāšanas līdzeklis izskalotos no sistēmas; Atvieno šļūteni un vēlreiz darbini sprauslu, lai atlikušais ūdens tiktu izvadīts no sistēmas; Iztecini ūdeni no palīgierīcēm un uzgaļiem. Pievieno sūkņa saudzētāju atbilstoši ražotāja norādījumiem; Nosedz un uzglabā mazgātāju tīrā, sausā vietā.

Ieziemošanas procesa beigās augstspiediena mazgātāju, šļūteni un palīgierīces jānoslauka – tas vēl vairāk samazinās korozijas, sasalšanas un pelējuma risku. Nobeigumā augstspiediena mazgātājs jāiepako pārsegā, kas aizsargās to no liekiem netīrumiem un putekļiem. Pārsegam jābūt mitrumu necaurlaidīgam.

Foto: Husqvarna.com

Ja augstspiediena mazgātājs jādarbina ziemā

Protams, kvalitatīvs augstspiediena mazgātājs var tikt izmantots arī ziemā, tikai jāievēro daži priekšnosacījumi, lai tas noritētu bez kaitējuma ierīcei:

Jāizvairās no sasalšanas! Augstspiediena mazgātāji ir darbarīki, kuriem sasalšana var nodarīt nopietnu kaitējumu, tāpēc, ja darbs notiek ziemā, jāparūpējas par pietiekoši siltu darba vidi;

Augstspiediena mazgātāji ir darbarīki, kuriem sasalšana var nodarīt nopietnu kaitējumu, tāpēc, ja darbs notiek ziemā, jāparūpējas par pietiekoši siltu darba vidi; Izmanto antifrīzu. Lai izvairītos no sasalšanas, augstspiediena mazgātāja sistēmu nepieciešams izcirkulēt ar antifrīzu. Var izmantot arī laikapstākļiem piemērotu auto logu tīrīšanas šķīdumu;

Ko darīt, ja nav laika ieziemot?

Ja gribi, lai augstspiediena mazgātājs darbotos ilgi un kvalitatīvi, ieziemošanu atlikt vai izlaist tomēr nevajadzētu. Variants, kas noder steidzīgajiem un aizņemtajiem – ražotāja nodrošināts ieziemošanas serviss.

Piemēram, Husqvarna augstspiediena mazgātāji var šādu servisu saņemt pie jebkura izplatītāja. Svarīgi atcerēties, ka regulāra apkope, tajā skaitā ieziemošana, daudziem ražotājiem ir obligāts nosacījums. Ja nepieciešams, var izmantot garantijas servisu.

Neatliec ieziemošanu, lai augstpiediena mazgātājs katru gadu darbotos kā jauns!

Foto: Husqvarna.com

Kad tuvojas pavasaris…

Ja augstspiediena mazgātājs ieziemots pietiekoši rūpīgi, atsākot darbus nav nepieciešama nekāda speciāla aprūpe. Pavelkot sprūdu jāļauj izplūst liekajam gaisam, tālāk ierīci izmanto kā parasti.

Viss par to, kas ir labs augstspiediena mazgātājs

Augstspiediena mazgātāji ir dažādi, bet visiem nepieciešama kārtīga attieksme un rūpes. Visu par to, kas ir labs augstspiediena mazgātājs, kā to ieziemot un kā par to rūpēties ikdienā, var atrast Husqvarna interneta vietnē vai sazinoties ar tuvāko Husqvarna pārstāvniecību. Turpat arī daudz citas vērtīgas informācijas gan par dažādu darba instrumentu un aprīkojuma iegādi, gan par to izmantošanu.