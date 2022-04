“Latvenergo” elektromobilitātes eksperts Edgars Korsaks-Mills: “Elektriskā auto uzlādes ātrumu nosaka ne tikai uzlādes stacijas jauda, bet arī paša elektroauto uzlādes iekārtas parametri. Ja uzlāde notiek zemas jaudas maiņstrāvas stacijās, tad maiņstrāvas pārveide līdzstrāvā notiek paša auto lādēšanas sistēmā. Savukārt, ja uzlāde notiek augtākas jaudas līdzstrāvas stacijā, tad tur maiņstrāvu līdzstrāvā pārveido pati stacija, kas ir vairākas reizes ātrāk nekā pirmajā gadījumā.” Publicitātes foto

Indulis Burka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Lēnam, taču neatlaidīgi elektroauto ienāk mūsu ikdienā. Ielās arvien biežāk redzami dažādu marku braucamie, kuru numura zīmes liecina – automobili darbina tikai un vienīgi elektroenerģija. Taču kā ar iespējām Latvijā uzlādēt šādu transportlīdzekli? Vai to iespējams paveikt publiskajās uzlādes vietās, kuru joprojām nebūt nav tik daudz, varbūt spēkratu var uzlādēt arī no mājas elektrotīkla?

Ātru vai lēnu?

Tas, kādu uzlādes stacijas veidu izvēlēties, ir atkarīgs no konkrētā brīža nepieciešamības. Ja auto jāuzlādē ātri, lai turpinātu ceļu, ērti izmantot līdzstrāvas ātrās uzlādes stacijas, kurās 100 papildu kilometrus iespējams uzlādēt aptuveni 20 minūšu laikā. Ja cilvēks atbraucis uz biroju, lielveikalu, teātri, tad piemērota ir vidēji ātrās uzlādes stacija, kurā vienas stundas laikā varēsiet ielādēt papildu no 20 līdz 120 kilometru atkarībā no uzlādes stacijā pieejamās jaudas.

Ātrās uzlādes iespējas nodrošina VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, kas uztur “E-mobi” nacionālo ātrās uzlādes staciju tīklu (šobrīd 160 uzlādes vietu), un AS “Latvenergo”, kurš nodrošina pakalpojumu “Elektrum Drive”, kura piedāvāto pakalpojumu klāsts ir plašāks, nodrošinot arī vidējās uzlādes staciju tīkla attīstību pilsētās un to mikrorajonos. Turklāt “Latvenergo” piedāvā klientiem izveidot uzlādes stacijas savos uzņēmumos un mājsaimniecībās. Līdzīgu pakalpojumu piedāvā arī vairāki citi uzņēmumi, piemēram, lietuviešu “Ignitis” un igauņu “Enefit”.

Ja runājam par Rīgu un tās apkārtni, tad šajā reģionā “Elektrum” ir atradis 1272 punktus, kuros būtu iespējams izveidot publiskas lēnās, vidēji ātrās, ātrās un īpaši ātrās elektroauto uzlādes vietas. Lēnās uzlādes stacijas (no 2,3 līdz 11 kW), kur nav nepieciešams veikt atsevišķu norēķinu, ir piemērotas privātmājām un nelieliem uzņēmumiem, kuriem ir neliels elektromobiļu skaits. Publiskajā tīklā iespējamas četru veidu stacijas – no 3,7 līdz 22 kW stacija, kas ir maiņstrāvas stacija.

Par to jaudīgākas ir līdzstrāvas jeb ātrās uzlādes stacijas – 25, 50 un 150 kW stacijas. Prioritāri publiskās uzlādes vietas šobrīd tiek ierīkotas pilsētu centros, lielveikalos un degvielas uzpildes stacijās. Rīgas pilsētā plānots uzstādīt vidēji ātrā tipa uzlādes stacijas (22 kW maiņstrāvas stacijas). Mikrorajonos plānots izveidot uzlādes laukumus ar vairākām uzlādes vietām, tajā skaitā īpaši ātrās uzlādes pieslēgvietas (22 kW maiņstrāvas līdz 150 kW līdzstrāvas). “Elektrum” uzlādes pieslēgvietas ir plānotas arī citās Latvijas lielākajās pilsētās, bet šobrīd tās jau pieejamas Mārupē, Jūrmalā, Liepājā, Jelgavā, Valmierā, Aizkrauklē, Jēkabpilī un Daugavpilī.

Plānots, ka Latvijā līdz 2025. gadam tiks izveidots vismaz tūkstotis publiskās uzlādes pieslēgvietu. “Latvenergo” prognozē, ka līdz 2030. gadam Latvijā būs 36 500 elektroauto, ja nebūs papildu valsts atbalsta pasākumu. Taču, tā kā ir jau zināms, ka no aprīļa fiziskām personām ir pieejams valsts atbalsts elektroauto iegādei, kā arī ir pamats cerēt uz citiem stimuliem un atbalsta instrumentiem nākotnē, elektroauto skaits Latvijā desmitgades beigās var pieaugt līdz pat 60 000, veidojot gandrīz 10% no kopējā autoparka.

Kā uzlādēt efektīvāk?

“Latvenergo” elektromobilitātes eksperts Edgars Korsaks-Mills skaidro, ka svarīgi ir ne tikai uzlādes stacijas parametri, bet arī tādi faktori kā auto iebūvētās lādēšanas iekārtas jauda, izmantotā akumulatora dzesēšanas sistēma, braukšanas režīms un āra gaisa temperatūra. Elektroauto akumulatora uzlādei tiek izmantota līdzstrāva, bet sadzīves elektrotīklā plūst maiņstrāva.

Tātad uzlādes ātrumu reālajā dzīvē ietekmē arī maiņstrāvas – līdzstrāvas pārveidotājs. Lādējoties maiņstrāvas jeb lēnās vai vidēji ātrās uzlādes stacijās, strāvas pārveidošanu veic pašā elektroauto iebūvētā lādēšanas iekārta, tātad uzlādes ātrumu ietekmē ne tikai uzlādes stacijas jauda, bet arī iebūvētās lādēšanas iekārtas maksimālā jauda. Savukārt līdzstrāvas jeb ātrās uzlādes stacijās elektroauto jau tiek uzlādēts ar līdzstrāvu, jo strāvas pārveidošana notiek nevis elektroauto lādēšanas iekārtā, bet gan uzlādes stacijā – tā pati darbojas kā strāvas pārveidotājs. Tieši šī iemesla dēļ ātrās uzlādes stacijā elektroauto var uzlādēt vairākas reizes ātrāk.

Ja auto akumulators nav lielas ietilpības, to var pilnībā uzlādēt vienas nakts laikā, arī lādējot mājās no parastās kontaktligzdas. Elektroauto komplektācijā iekļautie pārveidotāji nodrošinās uzlādes jaudu, kas vienas stundas laikā ļaus ielādēt no 10 līdz 20 kilometriem.

Savukārt, ja akumulatora ietilpība ir liela un dienas laikā to izbraucam tukšu, tad pilna akumulatora uzlāde šādā veidā var aizņemt pat vairāk nekā 30 stundas. Lai saīsinātu uzlādes laiku, mājoklī būtu ieteicams uzstādīt jau speciālu uzlādes ierīci jeb t. s. “Wallbox”, kas nodrošinās, ka uzlādei tiek izmantota lielāka elektrotīkla pieslēguma jauda. Šādā gadījumā elektroauto būs iespējams uzlādēt 4 līdz 8 stundu laikā atkarībā no akumulatora kapacitātes un uzlādes jaudas.

Tādējādi lietotājam pašam jāizvēlas atbilstoša uzlādes stacija un jānovērtē, cik lielu jaudu konkrētais elektroauto spēj uzņemt līdzstrāvas un maiņstrāvas stacijās. Diezgan bieži ir arī tā, ka auto nespēj uzņemt visu uzlādes stacijā pieejamo jaudu. Izvēloties efektīvāko uzlādes risinājumu, jāizpēta savi ikdienas paradumi un tas, cik ātrā laikā nepieciešams uzlādēt elektroauto.

Kas jāievēro, lādējot elektroauto?

Elektroauto lādējot mājās no kontaktligzdas, jāpievērš uzmanība, kāda elektrotīkla pieslēguma slodze jeb ampēru skaits ir pieejams mājas elektrotīklā, jo tieši tas ietekmē uzlādes ātrumu. Ja tie ir visai tipiskie 16 ampēri, tad maksimālā uzlādes jauda var sasniegt vien 3,6 kW, turklāt jāatceras, ka elektroauto uzlāde nav vienīgais elektriskās jaudas patērētājs mājoklī. Ja ampēru nepietiek, jāpiesaka pieslēguma slodzes palielināšana vai jāizmanto jaudas optimizators.

Lādējot auto, savienojumi un vadi silst, taču līdz noteiktai robežai. Pārsniedzot to, var rasties drošības problēmas. Kategoriski aizliegts lādēt elektroauto, izmantojot sadzīves pagarinātājus! Arī savienojumiem jābūt izveidotiem tehniski pareizi un kvalitatīvi.

Kādas ir iespējas auto uzlādēt mājās?

AS “Latvenergo” Energovadības un mobilitātes daļas vadītājs Deniss Kiseļovs skaidro, ka, piemēram, vidēja ātruma uzlāde patērē apmēram 22 kW (32A). Tātad – viena pati auto uzlādes iekārta patērē vairāk nekā jebkura cita mājsaimniecības iekārta. Patiesību sakot, tā patērē vairāk nekā visas pārējās iekārtas, kopā ņemtas, ja tās ieslēgtas vienlaikus. Vairumā gadījumu esošais mājas elektrotīkls šādai slodzei nav gatavs un tajā nepieciešamas izmaiņas. Mājsaimniecībai būtu jāizvērtē savi paradumi un jāizpēta elektroauto tehniskie dati, lai secinātu, kāds uzlādes risinājums tai ir piemērotākais.

Šajā gadījumā svarīgi ir sabalansēt enerģijas izlietojumu, lai iztiktu bez ļoti lielām investīcijām. Šādu manuālu balansēšanu, ierobežojot pašas uzlādes iekārtas patērēto jaudu, ļauj veikt 80–90% uzlādes iekārtu. Pastāv arī iekārtas, kas mājoklī neizmantoto elektrisko jaudu spēj dinamiski novirzīt uzlādei – tās darbojas daudz efektīvāk, izmantojot visu konkrētajā brīdī pieejamo strāvu. Mājsaimniecībai piemērotas ir AC jeb maiņstrāvas uzlādes iekārtas, kas maksā no 150 līdz 3500 eiro.

Pastāv modeļi ar uzlādes kabeli vai rozeti, iespēju uzlādēt vienu vai divas automašīnas, ierīkot uzlādes iekārtu pie sienas vai pagalmā. Izvēloties uzlādes risinājumu, svarīgi saprast, cik kilometru braucienam automašīnu varēs uzlādēt vienas stundas laikā un cik bieži auto būs jālādē. Lādējot no rozetes vai ar speciālo kabeli, vairāk par 20 kilometriem vienas stundas laikā uzlādēt nevarēs, un būs jāiegādājas uzlādes iekārtas, kas ļauj uzlādēt ievērojami lielāku enerģijas daudzumu tālākam braucienam tās pašas uzlādes stundas laikā.

Izvēloties pašu iekārtu, jāpievērš arī uzmanība cenai, aizsardzībai pret noplūdstrāvu, aizsardzībai no nokrišņiem un vandalisma: IP/IK klase, ērtai aplikācijai, iespējai balansēt iekārtu, citām papildu iespējām. Īsāk sakot, piemērotākā risinājuma atrašanai ir vērts konsultēties ar speciālistu, kā arī rēķināties, ka tā ierīkošana prasīs sertificēta elektriķa darbu.