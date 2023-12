Ilustratīvs attēls Foto: Rido/SHUTTERSTOCK

Elektroenerģijas vidējā cena novembrī Latvijā pieauga par 20%, salīdzinot ar oktobri Ieteikt







Elektroenerģijas vidējā cena šogad novembrī Latvijas tirdzniecības apgabalā bija 105,2 eiro par megavatstundu (MWh), kas ir par 20% vairāk nekā oktobrī un teju 2,2 reizes mazāk nekā pagājušā gada novembrī, liecina Latvijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” sagatavotais elektroenerģijas tirgus apskats.

2023.gada novembrī elektroenerģijas vidējā cena visās trijās Baltijas valstīs paaugstinājās par 20% – līdz 105,2 eiro par MWh.

Tāpat elektroenerģijas vidējā cena novembrī paaugstinājās trīs Baltijas valstu starpsavienotajos elektroenerģijas tirdzniecības apgabalos. Tostarp Zviedrijas ceturtajā zonā elektroenerģijas vidējā cena bija 73,55 eiro par MWh, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā oktobrī, bet par 40,5% mazāk nekā 2022.gada novembrī, kamēr Polijā elektroenerģijas vidējā cena bija 98,38 eiro par MWh, kas ir palielinājums par 3% salīdzinājumā ar oktobrī, bet kritums par 42,4% salīdzinājumā ar pagājušā gada novembri.

Somijā elektroenerģijas vidējā cena salīdzinājumā ar oktobri palielinājās par 85%, kamēr salīdzinājumā ar pagājušā gada novembri tā saruka 2,8 reizes un bija 69,68 eiro MWh.

Baltijas valstīs importētās elektroenerģijas daudzums novembrī salīdzinājumā ar oktobri pieauga par 2,2%.

Tostarp elektroenerģijas imports no Polijas palielinājās par 19,1% salīdzinājumā ar oktobri, kamēr salīdzinājumā ar 2022.gada novembri imports samazinājās par 25,1%. Savukārt elektroenerģijas imports novembrī salīdzinājumā ar oktobri no Zviedrijas pieaudzis par 19,4%, bet no Somijas samazinājies par 10,4%.

Kopējais elektroenerģijas cenu pieaugums saistāms ar patēriņa pieaugumu zemākas gaisa temperatūras dēļ, kā rezultātā elektroenerģijas cenas biržā noteica dārgāki ražošanas avoti, skaidrots apskatā.